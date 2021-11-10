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Taçoy: “Siyasetteki kişiselleşmenin ortadan kalkması için karma oyun kaldırılması şart”

10 Kasım 2021 Çarşamba 21:00
Taçoy: “Siyasetteki kişiselleşmenin ortadan kalkması için karma oyun kaldırılması şart”

“KARMA OY BİZE EN AZ ÜÇ MİLLETVEKİLİNE MAL OLUYOR”

UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, siyasetteki kişiselleşmenin ortadan kalkması için karma oyun kaldırılmasının şart olduğunu söyledi.

Basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Taçoy, Gündem Kıbrıs Web Tv’de katıldığı programda Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

“O’NUN DÜŞÜNCE VE SÖYLEMLERİ HEPİMİZE IŞIK TUTTU”

10 Kasım’ın anlamına ilişkin olarak, Atatürk’ün huzurunda sadece bir dakika değil, bir ömür saygı duruşunda bulunulsa bile, O’nun hakkının ödenemeyeceğini ifade eden Taçoy, “Onun düşünceleri ve söylemleri hepimize ışık tutmuştur” dedi.

Atatürk’ün yolunda ilerlemenin ve O’nu gençlere öğretmenin önemine vurgu yapan Taçoy, Atatürk’ün eskimeyen düşüncelerinin ışığında yola devam edildiğini söyledi.

“YASADAKİ DEĞİŞİKLİK İLE UBP’DEKİ DURUM BİRLEŞİNCE SİYASİ VİZYON ORTADAN KALKTI”

Hasan Taçoy, erken seçim konusuna ilişkin olarak ise, seçim yasasında yapılan son değişikliğin ortaya ne deve ne de bir kuş çıkardığını kaydetti ve “Ortaya ne yazık ki bir devekuşu çıktı. Ne deve yapabildik, ne de kuş yapabildik. Kafamızı toprağa gömdük ve etrafımızda olan biteni daha farklı izlemeye başladık” dedi.

Mevcut yasada seçilme hakkının bölgesel, seçme hakkının ise genel olduğuna işaret eden Taçoy, bu durumun zaman açısından şu an için değişemeyeceğini belirtti.

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“Önceki seçimde bir karma karmaşası yaşanmıştır” diyen Taçoy, bu karmaşanın yarattığı tartışmanın ulaşacağı boyutun önemli olduğunu söyledi.

Taçoy, yasada yapılan son değişiklikle bireysel siyasetin öne çıktığına işaret ederek, yasadaki değişiklik ile UBP’deki durumun birleşmesiyle siyasi vizyonun ortadan kalktığını kaydetti.

Hasan Taçoy, hiçbir partide siyasi vizyon kalmadığını savunarak, “Siyasi vizyonun yerleşebilmesi için siyasetçinin önce kendi partisinin duruşu ile ölçülmesi lazım” diye konuştu.

“Kişiselliğin ortadan tamamen kalkabilmesi için karma oyun kaldırılması lazımdır” diyen Taçoy, siyasi yaşamı boyunca karma oya asla destek vermediğini belirtti.

Hasan Taçoy, karma oyun her seçimde UBP’ye her ilçede en az bir milletvekili kaybettirdiğine işaret ederek, karma oyun yerine mühürün gelmesiyle UBP’nin en az üç ve belki de dört milletvekili daha çıkarır duruma geleceğini kaydetti.

Taçoy, “Karma oy bize en az üç milletvekiline mal olan bir sistemdir. Karma oyun kalkması hem partiye hem de tüm siyasi arenaya yarar. Çünkü partilerin siyasi vizyonları net olarak ortaya çıkar. Kişinin ön plana çıktığı bir sistem olan karma oyun ortadan kaldırılması gerekir. Parti içi karmanın partiye verdiği zarar düşünülenden çok daha fazladır” dedi.

“Seçim tarihi alınmadan YSK’ya seçimi hangi koşullar içerisinde yapacağımızı söylemiş olmalıydık” diyen Taçoy, vatandaşlar dahil her kesimin kabul edeceği bir sistemle seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Taçoy, mevcut sistemden hem şikayet edildiğini hem de kabul edildiğini belirterek, bir alışkanlığın söz konusu olduğunu kaydetti.

Bütçe konusunda kaçınılmaz bazı gerçekler olduğunun altını çizen Taçoy, 2022 bütçesinin mutlaka yıl gelmeden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Taçoy, devletin vazgeçemeyeceği hükümlülükleri olduğunu hatırlattı ve bütçe gelirlerinin mutlaka artırtılması gerektiğini ifade etti. Devletin vatandaşa kapı açtığını ve sonra da ortak olduğunu dile getiren Taçoy, “kazanmasını sağla ve ortak ol, daha fazla kazanmasını sağla, daha fazla gelir elde et” dedi.

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Son Güncelleme: 10.11.2021 22:23
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