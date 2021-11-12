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Taçoy Kıbrıs TV'ye konuk oldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, dün Kıbrıs TV'de konuk olduğu programda değerlendirmelerde bulundu..

12 Kasım 2021 Cuma 09:15
Taçoy Kıbrıs TV'ye konuk oldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili  Hasan Taçoy’un Ofisinden verilen bilgiye göre Taçoy dün Kıbrıs TV’de katıldığı bir programda, Meclis’te grubu olmayan siyasi partilerin meclis aritmetiğindeki dengesizliğin başlıca nedeni olduğunu, bu durumun “üretim” açısından sıkıntı yarattığını, grubu olmayan milletvekili yaratmayacak bir sisteme ihtiyaç olduğunu söyledi.

Taçoy, grubu bulunmayan siyasi partilerin Meclis çatısı altında muhalefet etmek dışında çok fazla yapacak şeyleri bulunmadığını da belirtti.

Kişilerin değil partilerin faydalanacağı, kişilerin değil partilerin kazanacağı vizyonlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Taçoy, karma oyun yarattığı karmaşanın boyutlarının siyasi ahlaksızlıklara kadar gittiğini savundu.

Meclis’te “karma oy”un ele alınacağı bir Ad-Hoc komite kurulduğunu anımsatan Taçoy, kendisinin “karma oy”un tamamen kalkmasından yana olduğunu, UBP Parti Meclisi’nin de bu konuda bir karar ürettiğini söyledi. Taçoy, “UBP karma oyu istemiyor, UBP karma oyun kalkmasını istiyor” dedi.

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“MUHALEFET İKTİDARA GELMEK İSTEMİYOR”

Ülkede ciddi bir muhalefet boşluğu yaşandığını da ileri süren Taçoy, söz konusu partilerin iktidara gelme niyeti bulunmadığını ifade etti ve “Hepsi korkuyor, mevcut ekonomik durumdan çekiniyorlar” dedi.

UBP’nin zor günlerin partisi olduğunu kaydeden Taçoy, “Tek başına iktidar olmak için gayret ediyoruz” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 12.11.2021 10:57
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