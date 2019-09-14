Taçoy Drift yarışlarına katılan ilk kadın pilot Erçoban’ı kabul etti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Redbull Car Park Dirift yarışlarına katılan, ilk ve tek kadın pilot Ülkü Erçoban’ı kabul etti.
Bakanlık açıklamasına göre, kabulde konuşan Taçoy, Erçoban’ın başarıları ile gurur duyduğunu ifade ederek, yaptığı işin büyük cesaret gerektirdiğini dile getirdi. Taçoy, drift yarışlarını zaman zaman takip ettiğini, izlerken hayranlık duyduğunu kaydederek, kadınların pilot olmasının da önemli bir olay olduğunu söyledi. Bir çok yarışa katılmış olan Erçoban’ın ülkemizin isminin duyurulmasında da önemli katkıda bulunduğunu belirten Taçoy, “Bizlerin göğsünü kabartıyor, kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
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