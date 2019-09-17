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Suudi Arabistan Kralı'ndan “saldırılarla başa çıkabiliriz“ açıklaması

Suudi Arabistan Kralı'ndan “saldırılarla başa çıkabiliriz“ açıklaması

17 Eylül 2019 Salı 16:15
Suudi Arabistan Kralı'ndan “saldırılarla başa çıkabiliriz“ açıklaması

SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN BİN ABDULAZİZ: "SUUDİ ARABİSTAN, BU GİBİ KORKAKÇA SALDIRILARIN ETKİLERİYLE BAŞA ÇIKABİLİR"

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerini hedef alan "korkakça" saldırıların etkileriyle başa çıkabilme gücüne sahip olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Kral Selman, cumartesi günü Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıya ilişkin, "Suudi Arabistan bu gibi korkakça saldırıların etkileriyle başa çıkabilir." ifadesini kullandı.

Dünyanın en büyük petrol şirketine ait iki tesise yapılan "sabotajı" kınayanları takdir ettiğini dile getiren Kral Selman, "Bu saldırılar, sadece Suudi Arabistan'ın hayati öneme sahip tesislerini değil, küresel petrol arzını da hedef alıyor ve dünya ekonomisinin istikrarını tehdit ediyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan Kralı, ülkesinin, topraklarını ve hayati öneme sahip tesislerini savunacağını belirterek, kimden gelirse gelsin saldırılara karşılık verme gücüne sahip olduklarını vurguladı.

Kral Selman, uluslararası topluma, bölgeyi, petrol arzını ve dünya ekonomisinin güvenliğini tehdit eden saldırıların durdurulması için daha sert adımlar atması çağrısında bulundu.

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SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Son Güncelleme: 17.09.2019 19:27
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