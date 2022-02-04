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Sucuoğlu, Zorluoğlu’nu kabul etti

04 Şubat 2022 Cuma 11:45
Sucuoğlu, Zorluoğlu’nu kabul etti

SUCUOĞLU: “84 MİLYONLUK DEV TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TÜM KURUMLARI, BELEDİYELERİ, CUMHURBAŞKANI, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI VE HALKIYLA KKTC’NİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 84 milyonluk dev Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurumları, belediyeleri, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve halkıyla KKTC’nin en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.

Bunun, KKTC’nin en büyük şansı olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, “2 ayrı devletiz ama tek milletiz” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu kabul etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kabulü için Başbakan Faiz Sucuoğlu’na teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Yeni hükümetin bir an önce kurulup güzel işler yapabilmesi temennisinde bulunan Zorluoğlu, Kıbrıs Türk halkının verdiği büyük mücadeleye her zaman destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini, yerel yönetimler olarak ellerinden gelen katkıyı koymaya hazır olduklarını vurguladı.

KKTC ile aralarında özel bir bağ olduğunu, çok sayıda Karadeniz kökenli vatandaşın KKTC’de yaşadığını ifade eden Zorluoğlu, KKTC’de uzun yıllardır yapılan, ancak Covid-19 pandemisi aksayan Hamsi Festivali’nin 13’üncüsünün bu Pazar Gazimağusa’da gerçekleştirileceğini kaydetti.

KKTC Karadeniz Kültür Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek hamsi festivaline, Başbakan Sucuoğlu’nu da davet eden Zorluoğlu, festival için hamsileri ve kemençeleriyle geldiklerini, güzel bir organizasyon gerçekleştireceklerini aktardı.

Zorluoğlu, KKTC’de kendilerini evlerinde hissettiklerini ifade ederek, KKTC’de verimli temaslarda bulunacaklarına inanç belirtti.

SUCUOĞLU

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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Zorluoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 1974’ten bu yanan KKTC’ye gelip yerleşen çok Karadenizli vatandaş olduğunu söyledi.

KKTC’den Türkiye’ye, Türkiye’den KKTC’ye gidiş gelişlerin tarih boyunca devam ettiğini, bunun da KKTC’de çok zengin, çok kültürlü bir mozaik oluşturduğunu, aynı din, dil, ırktan olmanın ise ortak payda olduğunu anlattı.

KKTC’de yaşayan Karadenizli vatandaşların gerçek anlamda ülkeye adapte olan, çok çalışkan insanlar olduğuna işaret eden Başbakan Sucuoğlu, 84 milyonluk dev Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurumları, belediyeleri, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve halkı ile KKTC’nin en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.

Bunun KKTC’nin en büyük şansı olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, “2 ayrı devletiz ama tek milletiz” dedi.

Türkiye ile ilişkilerin artarak devam edeceğine dikkat çeken Başbakan Faiz Sucuoğlu, son dönemlerde izlenen Kıbrıs politikası hakkında da Zorluoğlu’na bilgiler vererek, egemen, eşit iki devlet politikası üzerinde durulduğunu anlattı.

HER KONUDA TC İLE BİRLİKTE HAREKET EDİLİYOR

KKTC’nin tanınan bir cumhuriyet olabilmesi için çabalarının devam ettiğine işaret eden Başbakan Sucuoğlu, her konuda Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket edildiğini kaydetti.

Doğu Akdeniz’deki zenginlik ve stratejik konumu nedeniyle, Kıbrıs’ın öneminin daha da arttığını, zengin ülkelerin gözünü diktiği bir ülke konumunda olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, bu konuda gereken cevabın Türkiye ile birlikte verildiğini anlattı.

Bölgede yürütülen sondaj çalışmalarına da değinen Başbakan Sucuoğlu, bu konuda da Türkiye ile yürütülen aktif, kararlı politikanın artarak devam edeceğini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek de eşlik etti.

Konuşmaların sonunda karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.

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Son Güncelleme: 04.02.2022 12:51
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