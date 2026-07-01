Çevre Koruma Dairesi (ÇKD) Müdürü Yılmaz Altunterim, gaminilerin (geleneksel kömür ocağı) yerlerinin taşınacağına yönelik haberlerin doğru olmadığını, gaminilerin kapatılacağını, modern tesislerde kömür üretimine geçileceğini söyledi.

Yılmaz Altunterim, gaminilerin Serhatköy yakınlarına taşınacağına dair haberlerle ilgili TAK'a yaptığı açıklamada, gaminilerin taşınmasının söz konusu olmadığını, eski usul odun kömürü üretiminin (gaminilerle) sürdürülemeyeceğini kaydetti.

ÇKD olarak, odun kömürü üreticilerinin gaminilerden, modern odun kömürü üretim tesislerine geçmelerine yardımcı olmak istediklerini ifade eden Altunterim, zararlı gaz emisyonlarını yasal sınırların altında tutulabildiğinden modern tesislerin hava kirliliği yaratmadığını belirtti.

Gaminilerin 20-30 yıldır devam eden bir sorun olduğuna işaret eden Altunterim, gamini işletmecileriyle 8 Haziran'da yaptıkları görüşmede, modern tesislere geçilmesini değerlendirdiklerini ve 3 aylık bir sürede modern odun kömürü tesislerine geçilmesi üzerinde mutabık kaldıklarını belirtti.

Şehir Planlama Dairesi kurallarına göre fabrika türü üretim tesislerinin yerleşim yerlerinden en az üç kilometre uzakta olması veya sanayi sitelerinde olması gerektiğini kaydeden Altunterim, sadece Mevlevi'deki gamininin yerleşim yeri içerisinde olduğunu, ayrıca gaminilerin hiçbirinin belediyeden izni bulunmadığını, amaçlarının tüm sorunlara çözüm getirmek olduğunu ifade etti.

Odun kömürü üreticilerine, yer bulma zorunlulukları olmamasına rağmen toplum sağlığı göz önünde bulundurularak yardımcı olmaya da çalıştıklarını kaydeden Altunterim, Şehir Planlama ve Çevre Koruma Dairesi'nin bu doğrultuda modern tesislerle odun kömürü üretimine uygun yer bulduğunu, söz konusu yerin ilgili kurumlardan uygunluk da aldığını kaydetti.

Özellikle Mevlevi'deki bir tesis için, hava kirliliği gerekçesiyle çok şikayet aldıklarını, gamininin bulunduğu yere modern tesis konmasının bile söz konusu olamayacağını, çünkü 3 kilometrelik bir kuralın bulunduğunu kaydeden Altunterim, konunun iş yeri kapatma yetkisi bulunan Güzelyurt Belediyesi'ne de iletildiğini ifade etti. Altuterim, ÇKD'nin kapatma makamı olmadığını sadece denetim yetkisinin bulunduğunu söyledi.

Yeni yerin yerleşim yerlerinden 3 kilometreden daha uzak olduğunu ve sadece duman sorunu yaratmayan modern odun kömürü tesisi kurulabileceğini belirten Altunterim, ÇKD'nin hava kirliliği ve halkın katılımı ile yürütülen Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinden sorumlu olduğunu kaydetti.

Altunterim: "Gaminilerle üretim devam edemez. Her halükarda 3 aylık süre içerisinde yeni sisteme geçmeleri gerekiyor. Gaminiler kapatılacak ve modern tesislerde üretime geçilecek" dedi.