Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) eski genel başkanlarından Maden Mühendisi Bektaş Göze, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Odadan verilen bilgiye göre, hayatını dün kaybeden Göze için yarın saat 10.30’da KTMMOB’de tören düzenlenecek.

Törenin ardından Bektaş Göze, İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Sivil toplumda da önemli faaliyetler üstlenen Bektaş Göze, 1979-1992 yılları arasında KTMMOB'nin başkanlığı yapmıştı.

Öte yandan Yerbilim Mühendisleri Odası, Onursal Başkanı Bektaş Göze için taziye mesajı yayımladı.

Yaşamını mesleğine, odaya ve örgütlü mühendislik mücadelesine adayan, bilgisi, deneyimi ve çalışkanlığıyla herkese örnek olan Göze’nin saygı, minnet ve rahmetle anılacağı belirtildi.