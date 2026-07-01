Kurumdan yapılan açıklamada, ilk incelemelerde trafo merkezindeki kesicilerin arasına giren bir yılanın kısa devreye neden olduğunun tespit edildiği belirtildi. Arızanın ardından KIB-TEK ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiği ve enerji arzının yeniden sağlanması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Elektrik kesintisinden Boğaz bölgesinde Akova, Yıldırım, Boğaziçi, Sınırüstü, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk başta olmak üzere çevredeki ağıllar ile tesisler; Dörtyol bölgesinde Alaniçi, Dörtyol ve Pirhan; Gönendere bölgesinde ise Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Gönendere, Ergenekon ve çevredeki ağıllar, askeri tesisler ile içme suyu pompası etkilendi.

Kesintinin ayrıca Geçitkale ve Çamlıca bölgelerinde Geçitkale Köyü, Geçitkale Ağılları ve Çamlıca Köyü'nü de kapsadığı bildirildi.

KIB-TEK, ekiplerin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirterek, arızanın yaklaşık bir saat içerisinde giderilmesi ve tüm bölgelere yeniden elektrik verilmesinin hedeflendiğini kaydetti.