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Sucuoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, BRT’de 18. Saat programına katılarak, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu

19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:03
Sucuoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamalar
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kendileri için önemine işaret ederek, UBP adayının kazanması için çalıştıklarını belirtti.
UBP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu “Türkiye Cumhuriyeti’nin esas üzerinde durduğu konu kendileri ile paralellik gösteren bir cumhurbaşkanının olmasıdır” görüşünü ifade etti. 
Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partililerin cumhurbaşkanı adaylarının kazanması için şu anda seçime odaklandığını söyledi.
Faiz Sucuoğlu, “Parti içerisinde şu anda bizim konsantre olduğumuz şey seçimdir. Bu seçim bizim için UBP için çok önemlidir. Söz konusu seçim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de, Doğu Akdeniz için de çok önemlidir. Biz buna inanıyoruz. Ve bu seçimde UBP’nin adayının bize göre kazanması gerekir. Nedeni ne? Bu kritik süreçte Doğu Akdeniz’de her gün yeni bir gelişmeler oluyor. Bölgede hem Güney Kıbrıs, hem Fransa ve hem de diğer ülkeler tarafından kritik adım atılıyor. Siz de sizi tek destekleyen tanıyan Anavatan dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmeniz gereken bir durumdayız” dedi.
Sucuoğlu, UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkan adayı Başbakan Ersin Tatar’ın TC ile dış politikada paralellik gösteren düşünceleri olduğunu söyledi.
Faiz Sucuoğlu, “Bize göre Sayın Tatar’dır Türkiye ile iyi ilişkiler kurabilecek. Belki başka partilere göre kendi adaylarıdır. Onu saygı ile karşılıyorum. Ama bizim UBP’ye göre Sayın Tatar Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politik görüşleri ve atacakları adım anlamında paralellik gösteren bir politika izliyor. Dolayısıyla biz de diyoruz ki; TC ile paralellik gösteren özellikle dış politikada düşüncesiyle, ifadesiyle adayımız vardır ve bu adayın bu süreçte kazanması gerekir. Bizim mücadelemiz bu yöndedir” diye konuştu.
Sucuoğlu bir soru üzerine, sadece UBP’nin adayının değil diğer adayların bir kısmının da belli adreslere çağrıldığına dikkati çekti.   

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Faiz Sucuoğlu, “Adayların bir kısmı da daha önce yine belli adreslere çağrılmıştır. Şimdi o zaman Türkiye onları da mı destekliyor? Eğer oradan çıkış yakalamaya çalışırsak o zaman o çok tartışılır. Çünkü adayların bir kısmı ile farklı şekilde temaslar kurulmuştur. Farklı şekilde görüşmeler yapılmıştır” dedi.  Sucuoğlu, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetinin üzerinde durduğu konunun kendileriyle paralellik gösteren bir cumhurbaşkanının olması olduğunu, böylece dünya siyasetinde de atılacak  adımlarda daha rahat olunacağı şeklinde olduğunu gözlemlediğini ifade etti.  

Sucuoğlu, “Yani bir çatlak sesin özellikle bu kriz döneminde sıkıntı yaratacağı yönündedir. Ama burada biz hep X partiye ağırlık veriyoruz şu aşamaya kadar en azından bu yok. Ama bundan sonra böyle bir gelişme olur mu? Onu bilemem” şeklinde konuştu. 

“DOĞRUDUR DAVET EDİLDİK AMA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELKİN GİBİ BİRŞEY YOK”
Sucuoğlu konuşmasında, TC’nin Lefkoşa Büyükelçisi ile gerçekleşen yemekli toplantıya da değindi ve bu tür toplantılarının önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini söyledi.  
Faiz Sucuoğlu, “Bizim Kıbrıs Türkü’nün tam sevdiği ortamlardır bunlar böyle. Görecek, dedikodu yapacak ve ona bir şey söylenecek. Pire deve edilecek. Doğrudur, davet edildik. Genel anlamda birçok şey konuşuldu ama tabi ki siyasette konuşuldu. Ama bu yani bu böyle efendim şöyleydi, böyleydi. Şunu böyle yapalım değil. Ne yapabiliriz. İşte özellikle koranavirus ile ilgili yapılan çalışmalar, genel anlamda önümüzdeki süreçte seçimlere kadar gidecek olan süreçte yapılacaklar konuşuldu. Tabi siyasette konuşuldu. Ama herhangi bir şekilde bir telkin şu böyle olacak gibi böyle bir şey yok. Ama duyuyorum sağdan soldan öyleydi de böyleydi de şöyle oldu. Ben de diyorum ki önümüzdeki dönemde bu tip toplantılar yemekli veya yemeksiz devam edecek ”dedi.


“TOPLANTI GİZLİ DEĞİLDİ…FARKLI ŞEKİLDE FARKLI GRUPLARLA DA YAPILABİLİR”
Toplantının gizli olmadığını da belirten Bakan Sucuoğlu, bundan sonra çağrılacak başka milletvekillerinin de olabileceğini dile getirdi.        
Sucuoğlu, “Bizleri davet ettiler genel bir değerlendirme, sohbet yapıldı. Sonuçta UBP’li vekiller ve UBP’nin adayı söz konusu Ersin bey. Dolayısıyla o konuda tabi biz de düşüncelerimizi, yapacağımız katkıları neler yapılması gerekir bu yönde açıkçası fikir teatisinde bulunduk. Artısı ile eksisi ile konuşuldu. Yarın farklı şekilde farklı gruplarla da yapılabilir. Ben bildiğim kadar ile gizli bir toplantı değildi ”diye konuştu.

 

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Son Güncelleme: 19.08.2020 11:20
Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu
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