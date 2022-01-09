Sucuoğlu: KKTC’nin refah ve gelişme ivmesini birlikte başlatalım

Başbakan Sucuoğlu, “Önümüzde çok önemli bir seçim var. Ya yine koalisyon ya da sadece UBP’nin yönetiminde 5 yıllık istikrarlı bir hükümet... UBP’yi tek başına iktidara hep birlikte taşıyalım... Ülkemizin, refah ve gelişme ivmesini başlatalım” dedi.

Seçim tünelinin sonunda pırıl pırıl parlayan bir güneşin olduğunu da dile getiren Sucuoğlu, yeni katılımlarla UBP’nin daha da büyüyüp, güçlendiğini söyledi.

Bu gücün, UBP’ye vurulacak mühürle, iktidara ve istikrara dönüşmesini istediklerini belirten Sucuoğlu, karma mührün kişilere bireysel kazanım getirdiğini ancak ülkesel istikrara zarar verdiğini kaydetti.

Sucuoğlu, “ Açık ara öndeyiz. Herkes bizim birinci parti çıkacağımız kabullenmiş durumda. Biz biraz daha gayret ve çalışmayla tek başına iktidarız” dedi.