Sucuoğlu: “İstikrarlı bür hükümet için iyi niyet ve güven önemli”

SUCUOĞLU: “TOPLANTI OLDUKÇA OLUM GEÇTİ. CUMA VEYA CUMARTESİ TEKRARDAN GÖRÜŞECEĞİZ”

ATAOĞLU: “AMAÇ, BEKLENTİLERE CEVAP VERMEK, PLAN VE POJELERİ HAYATA GEÇİRMEK VE UZUN BOYLU HÜKÜMETLER KURMAK”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Demokrat Parti (DP) ile görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini, Cuma veya Cumartesi tekrardan görüşeceklerini söyledi. Sucuoğlu, “Hedef, 5 yıllık istikrarlı bir hükümettir” dedi.

Sucuoğlu başkanlığındaki UBP heyetinin, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Demokrat Parti (DP) heyetiyle yaptığı görüşme tamamlandı.

Yaklaşık 45 dakika süren toplantının ardından UBP Genel Başkanı Sucuoğlu ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

SUCUOĞLU: “İSTİKRARLI BÜR HÜKÜMET İÇİN İYİ NİYET VE GÜVEN ÖNEMLİ”

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, görüşme sonrası basına yaptığı değerlendirmede, DP heyeti ile hükümete ilişkin karşılıklı görüşlerini sunduklarını belirterek, sunulan görüşlerin ileriki günlerde değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin ardından cuma ve cumartesi günü tekrardan bir görüşme yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Toplantının “oldukça olumlu” geçtiğini kaydeden Sucuoğlu, gelecek 5 yıllık sürede istikrarlı bir hükümetin olması için iyi niyet ve güvenin olması gerektiğinin altını çizdi.

Sucuoğlu, Demokrat Parti heyetine teşekkürlerini ileterek, gelecek hafta hükümetin kurulması yönünde çabalarını artıracaklarını söyledi.



Bugün sırasıyla Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti ile görüştüklerini, yarın ise Halkın Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi ile görüşeceklerini hatırlatan Sucuoğlu, bu görüşmelerin tamamlanma ve çalışılmasını ardından, partilerle yeniden görüşmeyi planladıklarını kaydetti.“PARTİSEL, KİŞİSEL KAZANIM DEĞİL, TOPLUMSAL KAZANIM ÖNEMLİ”Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sucuoğlu, bugünkü görüşmelerin olumlu geçtiğini, yarınki görüşmelerin de olumlu geçmemesi için bir sebep olmadığını söyledi ve arzu edilenin istikrarlı bir ekonomi ve istikrarlı bir hükümet olduğunu vurguladı.“Hedef, 5 yıllık istikrarlı bir hükümettir. Koyduğumuz sayı 30’du. Bu sayı 29 olabilir, 42 olabilir. Ben bütün arkadaşlarımızın elini taşın altına koyma konusunda tereddüdü olmaması gerektiğine inanıyorum. İçinde bulunduğumuz süreç bunu gerektirir” şeklinde konuşan Sucuoğlu, partisel ve kişisel kazanımların değil, toplumsal kazanımların önemli olduğunu ifade etti.Sucuoğlu, bu haftaki görüşme ve değerlendirmelerin ardından, hafta başı Parti Meclisi’ne bilgi vereceklerini, ardından gelecek hafta içerisinde hükümeti kurmayı planladıklarını kaydetti.ATAOĞLU: “ÇALIŞMALARIMIZ ÖRTÜŞÜYOR”DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise, ilk olarak dün akşam yaşanan silahlı saldırıya ilişkin konuşarak, vefat edenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Ataoğlu, yapılacak araştırma sonrasında faillerin ortaya çıkması, cezalandırılması ve bir daha benzer olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.Toplantının samimi geçtiğine dair Sucuoğlu’yla aynı fikirde olduğunu belirten Ataoğlu, birbirlerine sundukları çalışmaların örtüşür durumda olduğunu söyledi.Ataoğlu, amaçlarının vatandaşların beklentilerine cevap verebilme, seçim manifestolarında sunulan plan ve projeleri hayata geçirebilme ve uzun boylu hükümetlerin oluşması olduğunu belirtti ve Başkan Sucuoğlu başta olmak üzere tüm heyete teşekkürlerini iletti.