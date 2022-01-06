Sucuoğlu: “Halkımızdan aldığımız destekle, tek başına iktidarı sadece UBP başarabilir”

UBP SAKARYA ÖRGÜT BİNASI AÇILDI

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa Sakarya Örgüt Binasının açılışını gerçekleştirdi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre açılışta, Gazimağusa ve bölge örgütlerinden başkan ve temsilciler ile milletvekili adayları ve partililer de hazır bulundu

Sucuoğlu açılışta yaptığı konuşmada, Lefkoşa’da dün iki yeni açılıştan sonra bugün de Gazimağusa’da yeni bir örgüt binasının hayata geçtiğini söyledi.

Sucuoğlu, “Partilimizin, vatandaşımızın desteği her zaman yanımızda... Diğer partilerden en büyük farkımız da budur... İşte bu yüzden açık yüreklilikle tek başına iktidarı sadece biz başarabiliriz” dedi.

Seçime 17 gün kala şu an itibarıyla UBP’nin tek başına iktidar hedefine çok yaklaştığını kaydeden Sucuoğlu, “Hala kararsız seçmenimiz de varsa sandığa gitmelerini, ülkenin istikrarına, UBP’ye mühür vurarak katkıda bulunmalarını istiyoruz...” dedi.

ÇARŞAMBA ERDOĞAN VE OKTAY’LA GÖRÜŞME

Çarşamba günü hem Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıklayan Sucuoğlu, “Biz hedefe odaklanarak yolumuza devam edeceğiz. Bu seçim en kritik seçimdir. 5 yıllık istikrarlı bir hükümetin kurulması ve ekonominin düzelmesi adına büyük önem taşıyor.” dedi.

Sucuoğlu, “Yasalar çerçevesinde KKTC’yi kalkındırmak adına korkmadan kararlar alacağız. KKTC’yi ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde de duran bir ülke haline getireceğiz. İşte bunun için mühür mühür diyoruz. Karma oya asla gitmeyin. Sadece mühüre konsantre olalım.” diye konuştu.