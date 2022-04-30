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Sucuoğlu görevi iade etti

SUCUOĞLU:” SAYIN CUMHURBAŞKANI  DEMOKRATİK SÜREÇ GEREĞİ GEREKEN ADIMLARI ATACAK… HAYIRLI OLSUN

30 Nisan 2022 Cumartesi 19:15
Sucuoğlu görevi iade etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Saat 18.00’de Cumhurbaşkanı’nı UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu  birlikte ziyaret eden Sucuoğlu çıkışta yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın istifayı kabul ettiğini ve yeni hükümet kurulana kadar şu anki hükümetin devamı yönündeki yetki yazısını kendilerine verdiğini söyledi.

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Önlerindeki süreci hep birlikte izleyeceklerini dile getiren Sucuoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı demokrasi ve demokratik süreç gereği gereken adımları atacak, bunları değerlendirdik. Hayırlı olsun.  İnşallah önümüzdeki süreç çok daha iyi olur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan hangi ruh haliyle ayrılıyor olduğunun sorulması üzerine de Sucuoğlu, “Önce sağlık, sağlığınız iyi olduğu sürece diğer problemler çözülür. Sağlıklı olduğumuz sürece mücadeleye, yaşamaya devam edeceğiz. Ruh hali anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Bu bir görevdir, görev alırsınız, elinizden geldiğince çaba sarf edersiniz, yürümezse verirsiniz, bir müddet sonra başka şekilde bir görev tevdi edilir, bu süreç devam eder gider” dedi.

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Son Güncelleme: 30.04.2022 19:43
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