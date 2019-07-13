banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97098
ALTIN
260.034
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1883
EURO
6.4543
Meteoroloji’den denize girecek vatandaşlara uyarı!
DENİZE GİRECEKLERE UYARI!
Boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Cumhurbaşkanı Akıncı AA'ya konuştu
AKINCI AA'YA KONUŞTU
Kaçak Lawal tutuklandı
KAÇAK LAWAL TUTUKLANDI
banner307

Sucuoğlu: “Bakanlığımız ve Sosyal Hizmetler Dairesi, çocuğumuza ve aile yakınlarına gereken her türlü desteği sağlayıp onların yanında olacaktır.”

Sucuoğlu: “Bakanlığımız ve Sosyal Hizmetler Dairesi, çocuğumuza ve aile yakınlarına gereken her türlü desteği sağlayıp onların yanında olacaktır.”

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:19
Sucuoğlu: “Bakanlığımız ve Sosyal Hizmetler Dairesi, çocuğumuza ve aile yakınlarına gereken her türlü desteği sağlayıp onların yanında olacaktır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, aynı aileden 4 vatandaşın denizde boğularak hayatını kaybetmesinin tüm halkı derinden üzdüğünü bildirdi.

banner317
Sucuoğlu yayımladığı taziye mesajında, “Bu üzücü olay yaşandığı andan itibaren, Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri, tedavi altında olan çocuğumuzun durumunu yakından takip etmektedir. Ayrıca aile yakınlarının durumu da takip edilmekte olup; bundan sonraki süreçte de Bakanlığımız ve Sosyal Hizmetler Dairesi, çocuğumuza ve aile yakınlarına gereken her türlü desteği sağlayıp onların yanında olacaktır.” ifadelerini kullandı.  

Sucuoğlu, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve halkımıza başsağlığı dilerim.” dedi.

Son Güncelleme: 13.07.2019 13:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞAD: “Bir daha ocakların sönmemesi için yetkilileri acilen göreve davet ediyoruz”
İŞAD: “Bir daha ocakların sönmemesi için yetkilileri acilen göreve davet ediyoruz”
“Doktorların isteği ziyaret gerçekleşmemesi”
“Doktorların isteği ziyaret gerçekleşmemesi”
Boğulma tehlikesi geçiren şahsın kimliği belli oldu!
Boğulma tehlikesi geçiren şahsın kimliği belli oldu!
Ydp’den Taziye Mesajı…
Ydp’den Taziye Mesajı…
Başbakan Tatar, Denizde Boğularak Yaşamını Yitirenler İçin Taziye Mesajı Yayımladı
Başbakan Tatar, Denizde Boğularak Yaşamını Yitirenler İçin Taziye Mesajı Yayımladı
Kıbrıs Modern Sanat Müzesı’nden 6 Sergi Birden…
Kıbrıs Modern Sanat Müzesı’nden 6 Sergi Birden…
Meteoroloji’den denize girecek vatandaşlara uyarı!
Meteoroloji’den denize girecek vatandaşlara uyarı!
Boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı
Boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Rum lider Anastasiadis'e “yeni hidrokarbon önerisi”
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Rum lider Anastasiadis'e “yeni hidrokarbon önerisi”
Denizlerimizdeki tehlikeye dikkat! Rip akıntısı nedir?
Denizlerimizdeki tehlikeye dikkat! Rip akıntısı nedir?

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim