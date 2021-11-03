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Sucuoğlu: “9 Ocak’ı hedef aldık”

03 Kasım 2021 Çarşamba 00:30
Sucuoğlu: “9 Ocak’ı hedef aldık”

“60 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE HİÇ KİMSE HERHANGİ BİR ARTI MENFAAT ELDE ETMEMELİ”

SUCUOĞLU SEÇİME KADAR KARMA OY İLE İLGİLİ YASADA DÜZENLEMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜNÜ DE AÇIKLADI

ZAROĞLU “MEMNUNİYETİM SİYASİ PARTİLERİN AYNI FİKİRDE OLMASI”

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, erken seçim için en erken 9 Ocak’ın olabileceğini, seçim yasakları sürecindeki icraatların hiçbir partiye menfaat getirmemesi gerektiğini belirtti.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmaları için başlattığı ziyaretler kapsamında günün son görüşmesini Millet Partisi’nde (MP) parti yetkilileri ve Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu ile gerçekleştirdi.

ZAROĞLU

Zaroğlu, görüşme sonrası basına yapıtığı açıklamada, tüm siyasi partilerin yeni bir iradenin gerekliliği konusunda aynı fikirde olmasının kendisini memnun ettiğini ifade etti. Görüşmede bir an önce parlamentonun yenilenmesi gerektiğini, mevcut parlamentodan uzun süreli bir hükümet çıkmasının mümkün olmadığını ifade ettiklerini kaydeden Zaroğlu, görüşmede hassasiyetlerini de aktardıklarını söyledi.

Mevcut seçim sisteminde karma oy kullanımından yanan çok sayıda oyların bulunduğunu, bunun düzenlenmesi gerektiğini de aktardıklarını belirten Zaroğlu, erken seçim için üzerinde durulan 9 Ocak’ın doğru bir tarih olduğunu söyledi.

Yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte bakanlıklarda “Çizginin dışarısına çıkılmaması gerektiğini” ifade eden Zaroğlu, seçim yasaklarının bağlayıcı olmadığı noktalarda ne yapılacağı, siyasi etik konusunu da değerlendirdiklerini, gerekli noktalara gerekli talimatların verileceği konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.

SUCUOĞLU

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu da “Etik kurallar çok önemli, özellikle seçim yasağının başladığı günden itibaren genel anlamda kurallara uyulması gerektiğini zaten diğer ziyaretlerimizde belirttik. Kimseye 60 günlük süre içerisinde herhangi bir artı menfaat getirmemelidir” dedi.

"9 OCAK’I HEDEF ALDIK"

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Erken seçimin kaçınılmaz olduğunu tüm ziyaretlerinde gördüklerini ifade eden Sucuoğlu, erken seçim için 9 Ocak’ı hedef aldıklarını bunun teknik sıkıntılardan dolayı bir hafta ertelenebileceğini kaydetti.

Sucuoğlu, 9 Ocak’ın erken seçim için mümkün olan “en erken tarih” olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, yarın UBP Meclis Grubu’nun, perşembe günü de hükümet kurma yetkisi için Parti Meclisi’nin toplanacağını söyledi.

PERŞEMBE LİSTEYİ SUNABİLİRİZ

Hafta sonuna kadar yeni hükümetin, Cumhurbaşkanı’na sunulmasını hedeflediklerini kaydeden Sucuoğlu, perşembe gününe kadar bir şeylerin şekillenmesi halinde Cumhurbaşkanı’na Bakanlar Kurulu listesini sunabileceklerini de ifade etti.

Ziyaretlerinde “Genel anlamda olumlu bir tablo” çıktığını söyleyebileceğini kaydeden Sucuoğlu, Zaroğlu ile de ortak paydada görüş birliğinin söz konusu olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, “Ziyaretlerin tamamında erken seçimin bir an evvel yapılması yönünde tam bir görüş birliği var” dedi.

ERKEN SEÇİM ÖNCESİ MECLİSTEN GEÇİRİLMESİ GEREKEN YASALAR

Faiz Sucuoğlu erken seçim öncesi, Meclis gündemine getirmeyi planladıkları 3 şey bulunduğunu;  bunlardan birinin Meclis komitesinden geçen 4-5 yasa taslağı, Seçim ve Halk Oylaması yasasında karma oy kullanımı ile ilgili bölüm, üçüncüsünün de bütçe olduğunu, ancak seçim  dönemine girileceğinden vekillerin mecliste olmalarında sıkıntı çıkabileceğini söyledi. 

Sucuoğlu, Seçim öncesi üç konunun da sonuçlandırılmasını arzuladıklarını söyledi.

UBP olarak hükümete gelmeleri halinde gündemlerinin en önemli maddesinin ekonomi olacağını ifade eden Sucuoğlu, bunun için ekonomik örgütlerle çalıştaylar düzenlemeyi, kısa ve 9-12 aylık orta vadeli planlar hazırlamayı öngördüklerini kaydetti.

Dünyada tanınmış olmayan ancak gelir sıralamasında en üst sıralarda yaşayan ülkelerin bulunduğunu kaydeden Sucuoğlu, bunların birinin de Tayvan olduğunu söyledi.

Görüşmede UBP' den Parti  Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve bazı milletvekilleri; Millet Partisi’nden de bazı Parti organlarının başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de toplantıya katıldı.

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Son Güncelleme: 03.11.2021 02:05
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