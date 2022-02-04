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Sorakın: “Kimse partimizin içine karışma hakkına sahip değildir”

04 Şubat 2022 Cuma 17:00
Sorakın: “Kimse partimizin içine karışma hakkına sahip değildir”

“İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN SAYI DEĞİL VİZYON ÖNEMLİ”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu “CTP’nin içerisindeki dinozorlar” ifadesini kullandığı gerekçesiyle kınayarak, hiç kimsenin CTP’nin iç işlerine karışmaya yönelik söylemlerde bulunma hakkına sahip olmadığına vurguladı.
CTP olarak UBP veya diğer siyasi partileri karıştıracak söylemlerde bulunmadıklarını kaydeden Sorakın, Sucuoğlu’nun “dinazorlar” ifadesiyle kimlerden bahsettiğini bilmediğini ve hiç kimsenin CTP için bu şekilde konuşmaya hakkı olmadığını söyledi. 
CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bu sabah Kanal T’de yayınlanan “Gazete” programına konuk oldu ve gündemdeki konuları değerlendirdi. 
“VİZYONLARIMIZIN ÖRTÜŞMESİ GEREKİYOR”
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 51 yıl önce kurulduğunu ve kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Sorununun yalnızca federasyon temelinde çözülebileceğine inandığını kaydeden Sorakın, hükümete girme konusunda tamamen retçi bir tavır içerisinde olmadıklarını ancak UBP ile vizyonlarının örtüştürülmesi gerektiğini ifade etti. UBP ile CTP’nin vizyonları arasında büyük farklılıklar olduğuna dikkat çeken Sorakın, hükümet kurulacaksa bir program hazırlanacağını ve hükümet programı oluşturabilmek için, vizyonların örtüştürülmesi gerektiğini yineledi. Sucuoğlu’nun sayının önemli olduğunu söylediğini anımsatan Sorakın, istikrarı sağlamak için sayının değil vizyonun önemli olduğunu vurguladı ve ilkeli duruş, siyasi etik, karşılıklı güven, samimiyet ve sorumluluğun da önemine değindi. 

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“TATAR VE UBP’NİN TEZLERİ DÜNYADA KABUL GÖRMEDİ”
Ortak olunacaksa partilerin hassasiyetlerinin önemsenmesi gerektiğinin altını çizen Genel Sekreter Sorakın, “Bizim Kıbrıs Sorunu ve Maraş konusunda ciddi bir hassasiyetimiz var. Şu anda Sayın Tatar ve UBP’nin ortaya koydukları iki devletli çözüm modelinin aslında çözümsüzlük modeli olduğunu,  bunun dünyada itibar görmediğini ve gerçekleşmesinin asla mümkün olmadığını söylüyoruz. Gerçekleşmesi mümkün olan tek çözüm şekli federasyondur” dedi. Maraş’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde açılabileceğini kaydeden Sorakın, AB ile ilişkileri geliştirmek isteyenlerin doğru zemine basması gerektiğini ve bu zeminin de federal çözüm zemini olduğunu ifade etti. 
UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun “CTP’nin içerisindeki dinozorlar” sözünü kime söylediğini bilmediğini de ifade eden Sorakın, bu ifadeyi şiddetle kınadığını söyledi ve Sucuoğlu için “Ağzından çıkanı kulağı duymalı” dedi. Hiç kimsenin CTP’nin iç işlerine karışmaya yönelik söylemlerde bulunma hakkına sahip olmadığına vurgu yapan Sorakın, “Kendisini uyarıyorum ve kınıyorum” dedi.
“CTP’DE DEMOKRATİK MERKEZİYETÇİLİK ESASTIR”
CTP’de bütün konuların yetkili organlarda tartışıldığını belirten Sorakın, kararların da ortak akılla ve demokratik merkeziyetçilik ilkesi esas alınarak belirlendiğini söyledi. Sorakın, belgeler üzerinden vizyonların tartışılması gerektiğini ve Kıbrıs Türk halkını ileriye taşıyacak ortak bir vizyonda buluşulması halinde adım atılabileceğini belirtti.
 

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Son Güncelleme: 04.02.2022 20:31
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