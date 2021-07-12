Sol Hareket, KTOEÖS'ü ziyaret etti

Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre, örgüt yetkililerinin sendikayı ziyaretinde, pandemi döneminde gençlerin ve çocukların uğradıkları psikolojik, sosyal ve akademik kayıplar ile bu kayıpların telafilerine yönelik çözüm öneriler konuşuldu.

Sol Hareket-KTOEÖS görüşmesinde, eğitimdeki kayıpların telafisine katkıda bulunmak ve öğrencilerde barış kültürü anlayışı ile ekolojik bilincin geliştirilmesine yönelik iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Görüşmede, bu amaçla düzenlenecek etkinliklere destek vermek isteyen örgüt ve kurumlara dayanışma çağrısı yapılması kararı da alındı.