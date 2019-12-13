Siz hiç evladınızı kaybettiniz mi!..

Vatandaşa zerre kadar getirisi olmayan günlük siyasi hesaplaşmalar ve kavgalar arasında Kıbrıs Türkleri yok olup gidiyor. Biz, Cumhurbaşkanı kim olacak,

Türkiye’den para ne zaman gelecek, sendikalar yine hangi eylemi yapacak tartışması yaparken evlatlarımız yağmur sularında, karanlık yollarda, 70’lerden kalma hastane köşelerinde can veriyor.

Giden canlar gittiğiyle kalırken dönemin yöneticileri koltuklarında oturmaya devam ediyor. Tek fark o gün iktidar olanlar bugün muhalefet, o gün muhalefet olanlar da bugün hükümet koltuğunda oturuyor.



Bu katliama sebep olanlara vicdanları rahatlatan bir ceza verilecek mi? Bu facialar bir daha yaşanmasın diye gerekli tedbirler alındı mı? alınacak mı?

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