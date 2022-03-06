Sibel Tatar, Gazimağusa Belediye Pazarı’nda emekçi kadınları ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Sibel Tatar öncülüğünde kurulan Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri ağına dahil olan kadın örgütlerin talebi üzerine Gazimağusa Belediye Başkanı ile geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan görüşmede, Gazimağusa Belediye Pazarı’nda haftanın üç günü kadın emeği ürünlerin sergilenmesi kararlaştırıldı.
Kadın emeğinin önemine vurgu yapan Sibel Tatar, Gazimağusa Belediye Pazarı’nda haftanın üç günü kadın ürünlerinin sergilenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek emekçi kadınlara ve Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür etti.