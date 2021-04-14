banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici açıklamalara devam etmeli
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici...
banner376

Sennaroğlu, Meclis’te örgütlü sendikaları kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu Mecliste örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) heyetlerini kabul etti.

14 Nisan 2021 Çarşamba 19:00
Sennaroğlu, Meclis’te örgütlü sendikaları kabul etti
banner337

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu Mecliste örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) heyetlerini kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Genel Sekreter Seral Fırat da hazır bulundu.

Görüşmede sendikalar adına konuşma yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, evinde izole olması gerektiğini savunduğu UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk’ün Meclis’e gelerek halk sağlığının riske attığı düşüncesinde olduklarını ifade etti ve hem çalışanların hem de diğer milletvekillerinin sağlığının korunması için grev başlattıklarını söyledi. 

Bengihan, “Halk sağlığını koruyabilmek için Meclis İç Tüzüğü’nde Meclis Başkanı’nın, Danışma Kurulu’yla görüştükten sonra 15 güne kadar meclise ara verme yetkisini kullanabileceği ile ilgili bir düzenleme var. Biz de böylesi bir dönemde risk yaşanmaması adına hem çalışma barışının bozulmaması, hem halk sağlığı açısından Meclis İç Tüzüğü’nün size verdiği yetkileri kullanabilme yönündeki iradeyi kullanmanızı talep edeceğiz ve gelişmelerle ilgili sizlerden bir cevap bekleyeceğiz” dedi.

banner341
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında Milletvekili Yasemi Öztürk’ün pozitif vaka ile temaslı olduğunu, kendisinin sosyal medyasından kamuoyuna açıkladığını anımsatarak, bugünkü komite çalışmasını komite başkanı olarak ertelediğini söyledi.

Öztürk’ün yaptırdığı PCR testinin negatif çıktığını da ifade eden Sennaroğlu, Meclis Başkanı olarak kendisinin tek başına karar alarak Meclis çalışmalarına ara verme yetkisi bulunmadığını ifade etti.

Sennaroğlu, “Eğer meclis çalışmalarına ara verilmesini gerektirecek bir durum varsa, Danışma Kurulu toplanır ve Kurul’da bu konu tartışılır ve Danışma Kurulu’nun vereceği karara göre hareket edilir. Danışma Kurulu da parlamentoda grubu bulunan siyasi parti başkanları yani Meclis’te grubu bulunan UBP, CTP ve HP Genel Başkanları ve Meclis Başkanı başkanlığında oluşan bir kuruldur. Ben başkanlarla görüştüm. Meclis çalışmalarına ara verecek bir pozisyonun olmadığı yönünde düşünceleri vardır” diye konuştu.

Bir milletvekilinin temaslı olduğu konusunun kendilerini aşan bir konu olduğunu dile getiren Sennaroğlu, kimlerin karantinaya girip girmeyeceği ile ilgili Sağlık Bakanlığı temas takip ekibinin karar verdiğini, olağanüstü bir durum olması halinde Danışma Kurulu’nun karar üreteceğini ifade etti. 

Sennaroğlu, Meclis’te her perşembe çalışanlara rutin olarak test yapılmakta olduğunu da belirtti. 

Parlamentonun anayasa gereği acilen yapması gereken işler bulunduğunu belirten Sennaroğlu, “Ara seçim konusunun değerlendirilmesi gerekir, erken seçim tarihinin değerlendirilmesi gerekir çünkü bir haftaya kadar bunun neticelenmesi gerekir aksi halde ülkeyi büyük bir kaos bekler. Bu ülke hepimizindir. Bir milletvekili için bütün vatandaşı da bu şartlarda sandığa götürmek da hiçbir siyasi partinin arzusu değildir. Hem ülkeye büyük bir külfet, hem parlamentonun aritmetiğini değiştirecek bir durum hem bu ekonomik krizde 10-15 milyon TL’nin de gitmesi demektir. Bu ara seçimi de parlamentonun da halletmesi gerekir bu yüzden çalışmaları 15 gün ertelemeye hiç kimse sıcak bakmıyor” diye konuştu. 

banner360
Son Güncelleme: 14.04.2021 19:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 57'si yerel 73 yeni vaka
KKTC'de 57'si yerel 73 yeni vaka
Maliye Bakanı Oğuz Ankara’da TC Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Ticaret Bakanı Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görüştü
Maliye Bakanı Oğuz Ankara’da TC Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Ticaret Bakanı Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görüştü
Meclis’te grev yarın da devam edecek
Meclis’te grev yarın da devam edecek
Sağlık Bakanlığından ev karantinası açıklaması
Sağlık Bakanlığından ev karantinası açıklaması
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Erhürman: “ ‘Çözüm isteyen taraf’ pozisyonumuzu korumalıyız”
Erhürman: “ ‘Çözüm isteyen taraf’ pozisyonumuzu korumalıyız”
Çağatay: “Bilgiyi ve teknolojiyi kullanan ülkeler ayakta kalacak”
Çağatay: “Bilgiyi ve teknolojiyi kullanan ülkeler ayakta kalacak”
Girne Belediyesi ve ARUCAD arasında iş birliği protokolü imzalandı
Girne Belediyesi ve ARUCAD arasında iş birliği protokolü imzalandı
Türkiye Belediyeler Birliği heyeti Güzelyurt’ta temaslarda bulundu
Türkiye Belediyeler Birliği heyeti Güzelyurt’ta temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre toplantısı öncesi yeniden üniversite rektörleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre toplantısı öncesi yeniden üniversite rektörleriyle görüştü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim