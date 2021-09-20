banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Sağlık, muhalefet ve sendikaların da sorunudur!
Sağlık, muhalefet ve sendikaların da...
Lefkoşa turizmine büyük müjde
Lefkoşa turizmine büyük müjde
Kamuda kış mesaisi başladı
Kış mesaisi başladı
banner376

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı bugün başlıyor

Bugün başlayacak tatbikat, 24 Eylül’de tamamlanacak.

20 Eylül 2021 Pazartesi 09:00
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı bugün başlıyor

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021, Türkiye ve KKTC’nin katılımıyla KKTC’de icra edilecek. Bugün başlayacak tatbikat, 24 Eylül’de tamamlanacak.

banner341
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatın, 20-24 Eylül tarihleri arasındaki icra safhasına; KKTC’den Güv.K.K.lığına bağlı Özel Görev Birliği, Kr.Hvcl.Brl. ile Türkiye’den Dz.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı, Kr.Hvcl.K.lığı ve KTBK Komd.A.K.lığı unsurları ile katılım sağlanacak.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, 24 Eylül’de olacak.

İcra edilecek tatbikatın maksadı, KKTC Güv.K.K.lığı ile KTBK K.lığı birliklerinin Hava Hücum Harekâtı, Hava İndirme Harekâtı ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Harekâtı planlama ve icra etme kabiliyetlerini geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek.
 

banner360
Son Güncelleme: 20.09.2021 09:53
Anahtar Kelimeler:
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile görüştü
Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile görüştü
Başbakan Saner, Hatay'da temaslarda bulunuyor
Başbakan Saner, Hatay'da temaslarda bulunuyor
Çavuşoğlu: “Gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir”
Çavuşoğlu: “Gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir”
Bakan Ataoğlu İskele'yi ziyaret etti
Bakan Ataoğlu İskele'yi ziyaret etti
Kıbrıs gazisi Osman Ay koronavirüse yenildi
Kıbrıs gazisi Osman Ay koronavirüse yenildi
Hava durumu
Hava durumu
Sağlık, muhalefet ve sendikaların da sorunudur!
Sağlık, muhalefet ve sendikaların da sorunudur!
Lefkoşa turizmine büyük müjde
Lefkoşa turizmine büyük müjde
50'si yerel, 71 pozitif vaka
50'si yerel, 71 pozitif vaka

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim