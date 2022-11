"Seçimin ateşini her zaman UBP yakar"

Asgari ücrette hayat pahalılığına paralel artışa gidileceğini ifade eden Bakan Taçoy, “yüzde 30 olursa yüzde 30, 40 olursa da 40 olacak” dedi.

Çağlayan Çocuk Yurdu’nun artık hem lokasyonu hem de bina özellikleri nedeniyle amaca hizmet edemez bir duruma geldiğine işaret eden Bakan Taçoy, bunun yerine Haspolat bölgesindeki bir binanın farklı yaştaki çocuklar için “Çağdaş Yaşam Kampüsü”ne dönüştürülmekte olduğunu söyledi.

Taçoy, tadilat işlemlerinin devam ettiğini belirterek, tamamlanmasıyla birlikte hizmete gireceğini kaydetti.

Engelsiz Yaşam Evi’nin çalışmaların da tüm hızıyla devam ettiğini aktaranTaçoy, son aşamasına gelinen çalışmaların tamamlanmasıyla örnek bir tesisin ülkeye kazandırılmış olacağını söyledi.Kaçak işgücü ile mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini de anlatan Taçoy, yapılan denetimlerde çok sayıda kaçak çalışan tespit etmekte olduklarını kaydetti.



Taçoy, rutin denetimlerinin yanı sıra ihbar üzerine de denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, “bizim niyetimiz ceza yazmak değil. Hem çalışanın hakkını korumanın, hem de piyasadaki haksız rekabeti ortadan kaldırmanın peşindeyiz” dedi.

“LİDER ARAYIŞI TOPLUMUN KABUL EDECEĞİ BİR NOKTAYA MUTLAKA OTURACAKTIR”



Taçoy, yerel yönetimler seçimine yönelik soruları da yanıtladı.

2022’nin seçimler yılı ve bir çok kaosun yaşandığı bir yıl olduğunu belirten Taçoy, Ocak ayında gerçekleşen seçimin ardından hükümet konusunda yaşanan gelişmeleri anımsattı.

UBP’de yaşananların değerlendirmesinin ise parti iç dinamikleri tarafından yapılmakta olduğunu ifade eden Taçoy, “lider arayışı toplumun kabul edeceği bir noktaya mutlaka oturacaktır” dedi.

“Milletvekilleri gücü paylaşmak istemez” diyen Taçoy, UBP’nin kendi siyasi görüşüyle özdeşleştirip aday belirlediği zaman tüm seçimleri kazandığını kaydetti.

Hasan Taçoy, “çünkü mantık müşterektir. Mantık, benim çizgimde olan kişinin seçim kazanmasıdır. Ama partiyi kullanarak seçim kazanan bir belediye başkanı da olabilir şeklindeki bir düşünceyi kafalardan atmak gerekir. Kazanım partisel kazanımdır, partinin kazanımıdır. Hiç kimse bunu unutmasın.Şu anda ortaya konulan mantık da partinin kazanmasıdır, kişilerin değil” şeklinde konuştu.

“TEŞKİLATINA GÜVENEN SEÇİME HER ZAMAN HAZIRDIR”

UBP içerisinde şu anki tek kaygının seçimi kazanma kaygısı olduğunun altını çizen Taçoy, “teşkilatına güvenen siyasi parti her zaman seçime hazırdır. Ben teşkilatıma her zaman güvenirim. Benim teşkilatım UBP adayını her durumda destekler ve seçimi kazandıracak duruma getirir” dedi.

Ülke siyasetine yönelik değerlendirmede bulunurken, siyasetçinin zemin kaybı yaşadığını dile getiren Taçoy, inişin yaşanıp tamamlandığını ve artık bir çıkışın başladığını kaydetti.

Taçoy, bunun devamı için karma oyun kaldırılması gerektiğini belirterek, “karma oyu kaldırdığınız anda kendi siyasi çizginizdeki o itibarı çok daha farklı bir şekilde algılayacaksınız. Çok daha farklı tartışma ortamları gelişecektir” dedi.

TAÇOY: “VATANDAŞ SİYASETTE SAMİMİYETİ VE ADALETİ ARAR”

“Vatandaş siyasette samimiyeti ve adaleti arar” diyen Taçoy,siyasette samimiyet ve adaletin yokluğunun türlü engellere yol açabileceğini söyledi.

“SEÇİMİN ATEŞİNİ HER ZAMAN UBP YAKAR”

asan Taçoy, kolay seçim diye bir şey olmadığını ve her seçimin çetin geçtiğini ifade ederek, UBP’ninbüyük şehirler açısından özellikle Gazimağusa ile Lefkoşa’da yoğun bir çalışma yapması gerektiğini kaydetti.

UBP Lefkoşa adayının son derece iddialı bir aday olduğunu ve seçimi mutlaka kazanacağını dile getiren Taçoy, Lefkoşa’daki 25 örgütün çalışmalara başlamış olduğunu söyledi.

Taçoy, “UBP adayını açıklamadan diğer adaylar hareketlenemez, seçimin ateşini UBP yakar” dedi.