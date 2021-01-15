Savaşan: “Dr. Küçük KKTC’ye giden yolu açan unutulmaz bir lider”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, hayatını Kıbrıs Türklerini korumaya adayan Dr. Küçük’ün Türkiye olmadan Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdüremeyeceğini ortaya koyan ve KKTC’ye giden yolu açan unutulmaz bir lider olduğunu belirtti.



Kıbrıs’ta adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ve bölgede barış ve istikrarın egemen olabilmesinin ancak Dr. Küçük’ün bıraktığı kutsal emanete sahip çıkılmasıyla mümkün olabileceğini söyleyen Savaşan, “unutulmaz liderimiz, örnek devlet adamı Dr. Fazıl Küçük’ü aramızdan ayrılışının 37. yıldönümünde özlem, sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.