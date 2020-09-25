banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1129
ALTIN
458.854
DOLAR
7.6447
STERLİN
9.7350
EURO
8.8821
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

Savaşan: Akıncı, 1981’de Elçi ile “İş Mi Pişirdi?”

Ulusal Birlik Partisi MYK üyesi Ahmet Savaşan dönemin TKP Milletvekili Hasan Özbaflı’nın anılarına atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sordu: “1981 yılında Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile, onların deyimiyle ‘iş pişiriliyor’ ise idi, bugün iş birliği yapmak otur arap, kalk arap mı oldu?” Ulusal Birlik Partisi MYK üyesi Ahmet Savaşan katıldığı televizyon programında önemli bir detayı kamuoyu ile paylaştı.

25 Eylül 2020 Cuma 17:02
Savaşan: Akıncı, 1981’de Elçi ile “İş Mi Pişirdi?”
banner337
banner351

“ŞİMDİ Mİ OTUR ARAP KALK ARAP OLDU?”

İsmail Bozkurt’un “Bir yazar, bir kitap” yazısına atıfta bulunan Savaşan, 1981 yılına ait olduğu ifade edilen anıyı paylaştı. Savaşan, dönemin Bakan ve Milletvekili Hasan Özbaflı’nın anılarının yayınlandığı ifade edilen yazıda, 1981 yılında TKP’nin attığı adımı gözler önüne sererek yazının şu kısmını paylaştı:

“1981 seçimleri siyasal tarihimizde önemlidir. Her şeyden önce bu, UBP’nin Meclis çoğunluğunu yitirdiği seçimdir. İlk kez UBP dışında bir ortaklık hükümeti olasılığı doğmuş, o hükümet kurulamayınca, iki ana parti UBP ile TKP arasında “büyük koalisyon” kurulması gündeme gelmişti. Hasan Özbaflı, UBP-TKP koalisyonu kendilerinin gündeme getirdiğini söyler. Kendileri derken kendisi ile birlikte Turgut Afşaroğlu ile Mustafa Akıncı’dan söz eder. Turgut Afşaroğlu ile birlikte Barış Kuvvetleri Komutanı ile zamanın Büyükelçisi’ne nasıl gidip bu işi pişirdiklerini anlatır.

Ben o dönemde TKP’nin Genel Sekreteri idim ama öyle bir “iş pişirme”yi hayretle okudum. Sayın Özbaflı, ‘pişirilen işi’ ileri götürmek için beni “hallettiklerini” yani Genel Sekreterlikten beni uzaklaştırdıklarını da de anlatır ki bunu da şaşkınlıkla okudum, çünkü o dönemde ben kendim bırakmıştım Genel Sekreterliği! Bu durumu yazım aşamasında olan anılarımda belgeleri ile birlikte anlatacağım.

  1. kızgınlıkla yazmıyorum ama aynı olayın nasıl farklı yansıtılabileceğini gösteren çarpıcı bir olay olarak değinme gereksinimini duydum.

Hasan Özbaflı dostumu kutlarken ‘Anılarla Vatansızların Zaferi’ adlı kitabını, özellikle yakın siyasal tarihimizi merak edenlerin okumasını içtenlikle öneririm.”

Yukarıdaki yazıya binaen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya soru ve eleştiriler yönelten Savaşan şunları söyledi: “TKP ve Sayın Akıncı, bugün bizim Türkiye ve KKTC’nin ortak çıkarlar üzerinde ortak gelecek kurabilme güdüsünde olmamıza ‘otur arap kalk arap’ diye laf atıyor. 1981 yılında koalisyon hükümetini kurmak için sayın Özbaflı’nın kaleminden anladığımız kadarıyla Türkiye ile ‘işi pişirdiklerini’ okuyoruz. O günlerde ülke insanına hizmet için Türkiye yetkilileri ile ‘iş pişiriliyor’ ise idi, bugün iş birliği yapmak ‘otur arap kalk arap’ mı oldu?”

“NEDEN ERSİN TATAR?”

Başbakan Ersin Tatar’ı seçtirmek isteme gerekçelerini paylaşan Savaşan, Türkiye ile birlik ve bütünlüğe dikkat çekerek, “Artık reel politika dediğimiz Doğu Akdeniz’deki gelişmelerde Kıbrıs Türkünün lehine olacak olan, ekonomi, siyasi olarak lehine olacak Türkiye ile birlik bütünlük içinde olan birinin seçilmesi gerekir. Bu artık ortaya çıktı. Bu ortak paydamızdır. Ortak geleceğimiz için aklın yoludur. KKTC için ekonomik olarak daha güçlü olacaksa bunu herhâlde bizi bir kaşık suda boğmak isteyen güneyin peşinden giderek değil, bölgede büyük güç olan anavatan Türkiye ile birlikte hareket edebilecek olan Ersin Tatarın seçilmesi gerekir” dedi

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisi MYK üyesi Ahmet Savaşan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay Gazimağusa Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay Gazimağusa Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Onkoloji Servisi Çocuk Bölümü’ne  “tıbbi Alet” Bağışında Bulundu
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Onkoloji Servisi Çocuk Bölümü’ne  “tıbbi Alet” Bağışında Bulundu
İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer Maliye Bakanı Amcaoğlu’nu Eleştirdi
İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer Maliye Bakanı Amcaoğlu’nu Eleştirdi
Fems’in Sonbahar 2020 Genel Kurulu Bugün Onlıne Olarak Yapıldı
Fems’in Sonbahar 2020 Genel Kurulu Bugün Onlıne Olarak Yapıldı
Kermiya Bölgesindeki İki Çember Arası Hafta Sonu Trafiğe Kapalı Olacak
Kermiya Bölgesindeki İki Çember Arası Hafta Sonu Trafiğe Kapalı Olacak
El-Sen’den uyarı grevi
El-Sen’den uyarı grevi
Karpaz bölgesi yarın yağmurlu
Karpaz bölgesi yarın yağmurlu
Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı: İthal Ve Yerli Ürünlerin Tamamı  temiz….
Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı: İthal Ve Yerli Ürünlerin Tamamı  temiz….
Gürcafer: “Kamu çalışanlarının Maliye Bakanı…”
Gürcafer: “Kamu çalışanlarının Maliye Bakanı…”
Pelosi'den Trump'a: “Türkiye'de Değilsiniz”
Pelosi'den Trump'a: “Türkiye'de Değilsiniz”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim