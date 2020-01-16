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Saner: “UBP tek vücut olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner UBP’nin tek vücut olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır olduğunu kaydetti.

Saner: “UBP tek vücut olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner UBP’nin tek vücut olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır olduğunu kaydetti.

16 Ocak 2020 Perşembe 16:20
Saner: “UBP tek vücut olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır”

“HALK BİZE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KAZANMAK YÖNÜNDE BÜYÜK UMUT VERİYOR”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner UBP’nin tek vücut olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır olduğunu  kaydetti.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Saner, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.

Uzun süredir, tabanla, halkla bir araya geldiklerini onların görüş ve önerilerini dinlediklerini ifade eden Saner, halkın kendilerine Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak yönünde büyük umut verdiğini belirtti.

Parti olarak gereken çabayı gösterecek, birlik beraberlik içinde Cumhurbaşkanlığı makamına yeni bir vizyon getireceklerini dile getiren Saner, KKTC Devleti’ne sahip çıkacak UBP adayını seçmek için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini ve bu yolda kendileriyle olacak herkesle işbirliği yapacaklarını söyledi.

“ KKTC’Yİ SAVUNANLAR BİRLEŞECEK”

UBP, YDP ve DP arasında son günlerde yapılan görüşmelerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Saner, “ Biz sadece görüş alış verişinde bulunduk ancak eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa KKTC’ye sahip çıkan sağ partiler diyebileceğimiz partiler herhalde işbirliği yapmak için görüşeceklerdir. Sonuçta herkesin ana hedefi KKTC’nin yaşaması, yüceltilmesi ise, 2’nci turda KKTC’yi savunan başkanın arkasında toplanmak en iyisi olacaktır. Biz buna tabii ki varız.” diye konuştu.

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“PARTİ BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA EDEN BİRİ HALA PARTİYE ÜYE DURUMUNDADIR”

Halkın Partisi Lideri Kudret Özersay’ın bağımsız aday olmasına ilişkin bir soru üzerine de Saner, “Parti başkanlığından istifa eden biri hala partiye üye durumundadır. Takdir halkımızındır. Eğer siz bir partiye üyeyseniz nasıl bağımsız aday olursunuz, ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Bağımsız aday olmak isterseniz, bir partiden istifa ederseniz başka partiye kaydolamazsınız. Bu sürede de bağımsız milletvekili olursunuz. Ama bu tabii ki Sayın Özersay ve partisinin sorunudur. Biz sadece yorum yapar geçeriz” dedi.

“EKONOMİ PERİŞAN EDİLDİ”

4’lü koalisyon hükümeti döneminde ekonominin perişan edildiğini savunan Saner, bu hükümetin ise sıkıntıları aşmaya başladığını belirtti.

“Son olarak da Türkiye ile imzalanan protokol çerçevesinde 175 milyonun serbest bırakılmasıyla ilgili gerekli talimatlar verilmiştir” diyen Saner “Geçen hükümet döneminde yollardaki çukurlar bile doldurulamazken, şu anda yolların tamiratı görülüyor. Bu da UBP’nin farkını gösteriyor. UBP’nin müdahil olmadığı hiçbir hükümet döneminde bu tip yaklaşımlar olmadı” dedi. 

Bakanlık yaptığı dönemde Maliye’den kendi Bakanlığı’na 3 buçuk yılda 3 buçuk TL ayrılmadığını ancak şimdi ciddi kaynaklar ayrıldığını ifade eden  Saner şunları ifade etti:

“SEYRÜSEFER ZAMLARINA TEPKİLER…”

“Ben şikayet etmedim. Çünkü bakanlıklar çözüm üretme yerleridir. Siz de halk gibi şikayet etmeye kalkarsanız, yaptığınız bakanlığı 2 kere değerlendirmeniz gerekir. Bizler de gelir olduğunu görüyorduk, hepsinin bir yere aktarılması mümkün değil. Seyrüsefer ücretlerine gelen zamlardan dolayı tepki var. Bunlar rutin zamlardır. Geçen yıl katmerlisi geldi böyle bir tepki çıkmadı. Yolların yapılması için sadece seyrüsefer harçlarını toplasanız, 1 yılda Ulaştırma Bakanlığının personelini ödeyemezsiniz. Burada softa şaşırtması yapmamak lazım. Bu yok iş yapamıyorum derseniz, topladığınız parayla Bakanlığın personelini ödeyebilir misiniz diye sorarım. Onun için temkinli olmak lazım”.

 

Son Güncelleme: 16.01.2020 19:41
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