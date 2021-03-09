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Saner: “Tünelin ucundaki ışığı gördük ama henüz tünelden çıkamadık”

Başbakan Ersan Saner, pandemi ile mücadele KKTC’nin çok iyi noktada olduğunu belirterek, “Vaka sayıları son günlerde düşük de olsa daha temkinli olmak gerekiyor.

09 Mart 2021 Salı 22:15
Saner: “Tünelin ucundaki ışığı gördük ama henüz tünelden çıkamadık”
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Başbakan Ersan Saner, pandemi ile mücadele KKTC’nin çok iyi noktada olduğunu belirterek, “Vaka sayıları son günlerde düşük de olsa daha temkinli olmak gerekiyor. Tünelin ucundaki ışığı gördük ama henüz tünelden çıkamadık. Temkinli olmalıyız. Ücretsiz olan pcr testlerini de attırarak, tüm halkımızın sağlığını korumak için bütün çabayı ortaya koyuyoruz” dedi.

Başbakan Saner, Türkiye’nin sağladığı aşılarla nüfusun yüzde 15’lik kısmını çift doz aşıladıklarını, KKTC’nin nüfusa göre aşılamada dünyada 10’uncu, Avrupa Birliği ülkeleri arasında da ikinci sırada olduğuna işaret ederek, KKTC’yi daha iyi yerlere taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Genç TV’de yayımlanan “Er Meydanı” programında soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünyanın daha önce hiçbir şekilde tecrübe etmediği covid-19 sürecinden geçtiğini, son üç ayın hiç kolay geçmediğini ama hükümet olarak son üç aya çok şey sığdırdıklarını ifade eden Başbakan Ersan Saner, dünyada Covid-19’la mücadelede nereden nereye gelindiğine dair rakamsal veriler paylaşarak, “Korunmaya devam etmek zorundayız. Vatandaşlarımdan ricam; duyarlı olalım, maske mesafe kurallarına uyalım” dedi.

Pandemi ile mücadelede, insanlarda hastalığa karşı bir bıkkınlık olduğunu, bunun da kurallara uymayı zorlaştırdığını anlatan Başbakan Ersan Saner, KKTC’nin pandemi ile mücadelede çok iyi noktada olduğunu ifade ederek, vatandaşları kurallara uymaya daha duyarlı olmaya davet etti.

“ANAVATAN TÜRKİYE’NİN BİZE SAĞLADIĞI AŞILARLA NÜFUSUMUZUN YÜZDE 15’LİK KISMINI ÇİFT DOZ AŞILADIK”

KKTC’nin, nüfusuna oranla, aşılamada dünyada ilk 10 ülke arasında, Avrupa Birliği  (AB) ülkeleri arasında da ikinci sırada olduğuna işaret eden Başbakan Saner, “Anavatan Türkiye’nin bize sağladığı aşılarla nüfusumuzun yüzde 15’lik bir kısmını çift doz aşıladık. Anavatanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın kendisine, “KKTC’yi asla aşısız bırakmayacağız” dediğine atıf yapan Başbakan Saner, Sağlık Bakanı ile değerlendirme yaptıklarını ve dünyada uygulanan kriterlere göre ülkede aşılama programının devam edeceğini söyledi.

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararları doğrultusunda kısmi açılımlara başlandığını, ekonominin de canlanmasını gözettiklerini dile getiren Başbakan Saner, “Vaka sayıları son günlerde düşük de olsa daha temkinli olmak gerekiyor. Tünelin ucundaki ışığı gördük ama henüz tünelden çıkamadık. Temkinli olmalıyız. Ücretsiz olan pcr testlerini de artırarak, tüm halkımızın sağlığını korumak için bütün çabayı ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

“BU SIKINTILI DÖNEMDE ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK”

“Muhalefetle neden iş birliği yapmadığı” yönündeki bir soru üzerine, hükümet kurma sürecinde yaşanılanları herkesin gördüğünü, icraat hükümeti kurma önerilerine yanıt alamadıklarını, o dönem Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı’nın “Bu dönemde kimse hükümet kurmak istemiyor” diye açıklama yaptığını anımsatan Başbakan Ersan Saner, bu sıkıntılı dönemde ellerini taşın altına koyarak azınlık hükümeti kurduğunu söyledi.  Başbakan Saner, bu süreci atlatmak için güçlü partilerin birlikte hareket etmesinden yana olduğunu ama bunu göremediğini dile getirdi.

“TÜRKİYE’NİN İRADESİ, KKTC’Yİ KALKINDIRMAK”

Türkiye ile imzalanan mali protokole ilişkin sorulara karşılık Başbakan Ersan Saner, ortada bir iyi niyet olduğunu, bütçenin üçte biri kadar bir kaynağın anavatan Türkiye tarafından karşılandığına vurgu yaparak, bunun çok önemli bir destek olduğunu kaydetti.

Yarım kalan yolların da tamamlanacağına işaret ederek, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin iradesi ortada; KKTC’yi altyapı yatırımlarında da kalkındırmak” diyen Başbakan Saner, yıllardır yarım kalan yolların yapımı tamamlandığında, açılışının muhalefetle birlikte yapılacağını belirtti.

“1500 TL DESTEK ÖDEMESİ İŞÇİLERİN HESABINA YATIRILACAK”

Başbakan Ersan Saner, 1500 TL destek ödemesi konusundaki sorular üzerine, kaynak bulmanın hükümetin görevi olduğunu ifade ederek, “Kaynak bulunup bu ödemeler yapılacak. 1500 TL’lik destek bu kez direk işçinin hesabına yatırılacak” dedi.

Başbakan Saner, ödeme güçlüğü içinde olan tüm vatandaşların kredilerinin yapılandırılacağını da söyledi.

Başbakan Ersan Saner, Covid-19’la mücadele halka ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Bu zor dönmede hükümet ortaklarımızla birlikte KKTC’yi daha iyi yerlere taşımak için elimizi taşın altına koyduk, var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 09.03.2021 22:50
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsBaşbakan Ersan Saner
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