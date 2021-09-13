Saner: “Nüfusun yüzde 50’sinin aşılandığını görmek beni üzüyor”

Başbakan Ersan Saner, nüfusun gerektirdiği miktarda aşıya sahip olup da, nüfusunun yüzde 50’sinin aşılandığını gören bir Başbakan olarak üzüldüğünü belirtti. Saner, dünyada birçok ülke aşıyla tanışmaz iken, KKTC’de vatandaşlara aşı seçenekleri sunulmasına rağmen aşılanma oranının yüzde 50 civarında olmasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

AKAR

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Akar konuşmasında, olağan genel kurulun ardından oluşan yeni yönetim kurulu olarak temsili bir heyetle seçilen üyelerle birlikte Başbakan Saner’i ziyaret etmek istediklerini belirterek, kabulünden dolayı Başbakan Saner’e teşekkürlerini sundu.

Ülkede çok ciddi sorunlar ve sıkıntıların olduğunu dile getiren Akar, gazeteciler olarak sorunları yakından takip ettiklerini, halktan gelen tepkileri dinlediklerini söyledi. Bunun hükümet için de halk için de kolay bir süreç olmadığının farkında olduklarını ifade eden Akar, aşılama konusunun önemine vurgu yaptı.

“TOPLUMDA BİLİNCİ YERLEŞTİREMEDİĞİMİZİ GÖRÜYORUM”

Hükümetin bu konudaki çalışmalarını izlediklerini, olumlu gelişmeler gördüklerini özellikle Türkiye’den çok miktarda aşı sağlandığını ifade eden Reşat Akar, “Fakat toplumda bilinci yerleştiremediğimizi görüyorum. Güneyde aşılama oranı yüzde 85, bizde dün Sağlık Bakanlığı yüzde 53 açıkladı” şeklinde konuştu. Koronavirüs konusunda ciddi bir endişe yaşadıklarını anlatan Akar, yapabilecekleri bir görev varsa yardımcı olmaya hazır olduklarının altını çizdi.

“EN BÜYÜK SORUN KONTROLSÜZ MEDYA”

Sektörde ciddi sorunlar olduğuna da değinen Akar, “En büyük sorun kontrolsüz medya” dedi. Televizyonların Yayın Yüksek Kurulu’ndan izinli yayın yaptığına, devlete vergi ödediğine işaret eden Akar, son zamanlarda artış gösteren internet televizyonlarının kontrolsüz bir şekilde ilerlediğini kaydetti. Bu konuda yasal çalışma yapılması gerektiğine vurgu yapan Akar, internet gazeteciliği adı altında yürütülen yayınlarda da haberlerin kopya edilerek, kullanılmasının ciddi bir rahatsızlık olduğunu söyledi ve hükümetin bu konuda çalışma yapmasını istedi. Güney Kıbrıs basınını da yakından takip ettiklerini ifade eden Akar, benzer durumun orada yaşanmadığını kaydetti. Devlet önlem almazsa, bir süre sonra bu durumun kontrol edilemeyeceğinin altını çizen Akar, katkıya hazır olduklarını kaydetti.

Seçim sürecini de dikkate alarak, medyanın gerçeklere dayalı bir yayıncılık anlayışıyla görevini sürdürmesinin önemini belirten Akar, eksiklik ve yanlışlıkların kısa sürede düzelmesini temenni etti.

SANER

Başbakan Ersan Saner de, Gazeteciler Cemiyeti’nin ülkenin köklü kurumlarından bir tanesi olduğunu ifade ederek, basının dördüncü güç olarak görüldüğünü ve ülkenin etkili kalemlerinin cemiyetin üyesi olduğunu söyledi.

Doğru haberin yayılmasının gazetecilerin en büyük sorumluluğu olduğunu dile getiren Saner, doğru haberlerin yayınlanabilmesi için kendilerinin doğru bilgileri aktarma konusunda hiçbir tereddütlerini olmadığını kaydetti.

Eskiden bir haberin hazırlanıp, ertesi gün gazetede yayınlandığını anlatan Başbakan Saner, şu anda belki haber niteliği taşımayan bir olgunun, vatandaşın sosyal medyada paylaşmasıyla ülkenin gündemi haline geldiğini belirtti.

“YASAL ÇALIŞMALAR KONUSUNDA PAYDAŞLARIN ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Partisini temsilen Avrupa Konseyi’nde bulunduğu dönemde ABD’deki seçimlerde sosyal medyanın algıyı nasıl değiştirdiğini gördüğünü ve müdahale etme şansının ne kadar kısıtlı olduğunu bilen biri olduğunu dile getiren Başbakan Saner, “Ülkemizde bilişim yasasına paralel yapılması gereken düzenlemeler olması gerekir” dedi. Başbakan Saner, yasal çalışmalar konusunda Gazeteciler Cemiyeti’nin ve paydaşların önerilerini değerlendireceklerini ifade etti.

Koronavirüs pandemisinin ekonomik olarak tüm dünya ülkelerini etkilediğini yineleyen Saner, KKTC’de de ekonomik sıkıntıların mevcut olduğunu ancak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle sıkıntıları diğer ülkelere göre daha hafif atlattıkları inancında olduğunu belirtti.

“AŞILAMA ÇALIŞMALARI HERKES TARAFINDAN DESTEKLENMELİ”

Sıkıntıları gidermek için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başbakan Saner, ekonominin bir daha sekteye uğramaması için aşılama çalışmalarının herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Sizlerin de bu konuya çok ciddi katkılar yapabileceğini düşünüyorum” dedi.

Nüfusun gerektirdiği miktarda aşıya sahip olup da, nüfusunun yüzde 50’sinin aşılandığını gören bir Başbakan olarak üzüldüğünü ifade eden Saner, dünyada birçok ülke aşıyla tanışmaz iken, KKTC’de vatandaşlara aşı seçenekleri sunulmasına rağmen oranın yüzde 50 civarında olmasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Adapass uygulamasının gelişmesiyle, bu konuda da başarılı olacaklarına inanç belirten Ersan Saner, geçtiğimiz günlerde alınan kararların aşılamanın artırılması için üretildiğini dile getirdi ve şunları kaydetti:

“Büyük resmi görmedik. Bir antijen testinin 21 günde veya bir PCR testinin 21 günde ücretli mi ücretsiz mi olacağını tartışmaya koyulduk. Basın kuruluşları doğru haberi yayınlayana kadar sosyal medyada olay gidebileceği noktaya kadar ulaşmıştı ama bizim hükümet olarak ortaya koyduğumuz duruş ve görmek istediğimiz tablo aşı miktarının artırılması… Önümüz kış aşılı insan sayımızın artmasıyla, gelebilecek hastalık risklerini minimize etmek, sağlık sistemine gelecek yükü azaltmak, yoğun bakıma yatacak hasta sayısını azaltmak… Hem ekonomik hem de sağlık açısından KKTC’de fark yaratmaktır bütün amacımız. Bu konuda sizden destek istediğimi özellikle belirtmek istiyorum.”

Başbakan Saner son olarak, Gazeteciler Cemiyeti’ne verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.