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Saner: “Egemenliğe sahip çıkmak, bağımsızlığa, özgürlüğe ve demokrasiye sahip çıkmaktır”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı..

22 Nisan 2021 Perşembe 13:45
Saner: “Egemenliğe sahip çıkmak, bağımsızlığa, özgürlüğe ve demokrasiye sahip çıkmaktır”
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, federasyon görüşmelerinin Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, güvenliğini ortadan kaldırmaya, Kıbrıs Türk halkını Türkiye’den koparmaya yönelik bir sürece dönüştüğünün farkındalığı ile artık Kıbrıs konusunda egemen eşitliğin kabul edilmediği bir müzakere dönemi başlamasına izin vermeyeceklerini söyledi. Saner, “Biz, Kıbrıs Türk Halkının egemen eşitliğinin kabul edilmediği hiçbir görüşme sürecine ne Cenevre’de ne de başka bir yerde girmeyeceğiz” dedi.

Saner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin emperyalizmin zincirlerini kırmak için başlattığı ve başardığı kurtuluş savaşının en önemli olaylardan biri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920’de çalışmaya başlamasıdır.

Büyük Önder, eşsiz asker ve Devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk, millet egemenliği yansımadığı bir kurtuluş mücadelesinin başarılı olamayacağının bilinci ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak, yurdun her köşesinden ve halkın her kesiminden insanları toplantıya çağırmıştı.

Dolayısı ile 23 Nisan 1920, milletin egemenliği demektir. 23 Nisan, Halkın iradesidir. 23 Nisan 1920, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun müjdelenmesi demektir. Atatürk, işte bu önemli günü çok sevdiği, güvendiği çocuklara hediye etmiştir.

Bizler, 101 yıl sonra, 23 Nisan’ı o günlerin heyecanı ile kutluyoruz.

Maalesef bu yıl da hala tüm dünyayı ve bizi etkisi altına altında tutan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yine çeşitli kısıtlamalar ve kurallara bağlı olarak 23 Nisan’ı kutluyoruz ama bu coşkumuzdan bir nebze olsun eksiltmiyor.

Neden? Çünkü bizler, ulusal egemenliğin ne denli önemli olduğunun farkındayız. Egemenliğe sahip çıkmanın bağımsızlığa, özgürlüğe ve demokrasiye sahip çıkmak olduğunun idraki içindeyiz. Atatürkçülüğün egemenliğe sahip çıkmayı gerektirdiğinin bilincindeyiz. Atatürk’ün izinden giderek Anavatan Türkiye’nin büyük desteği ile var oluş ve özgürlük mücadelesini başarı ile veren, 20 Temmuz 1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı’nın bizlere sağladığı coğrafyada bağımsızlığını ilan eden, Devletini kuran Kıbrıs Türk Halkı olarak, bugün, hala, egemenliğimize göz dikenler olduğunu duyuyoruz, görüyoruz.

O nedenledir ki federasyon görüşmelerinin bizim egemenliğimizi, güvenliğimizi ortadan kaldırmaya, bizi Türkiye’den koparmaya yönelik bir sürece dönüştüğünün farkındalığı ile artık Kıbrıs konusunda egemen eşitliğimizin kabul edilmediği bir müzakere dönemi başlamasına izin vermeyeceğimizi tüm dünyaya ilan etmiş bulunuyoruz.

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Kesinlikle kararlıyız: Biz, Kıbrıs Türk Halkının egemen eşitliğinin kabul edilmediği hiçbir görüşme sürecine ne Cenevre’de ne de başka bir yerde girmeyeceğiz.”

“ÇOCUKLAR GÜÇLÜ KOLLAR”

Çocukların devletin, halkın, milletin umut tomurcukları, güneşli, özgür, aydınlık yarınlarını  kucaklayan güçlü kolları olduğuna işaret eden Başbakan Ersan Saner, bu bakımdan çocukların sağlıklı, çağdaş donanımlı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmelerinin en büyük arzuları olduğunu vurguladı. Saner şöyle devam etti:

“Hedefimiz sizleri özgürce düşünen, inisiyatif alabilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirebilmektir.

Bunu başarabildiğimiz takdirde bugünün çocukları, yarının gençleri olarak sizler ülkemizin sadece zenginliği değil, dinamizminin ve değişim potansiyelinin kaynağı olacaksınız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmış, müreffeh bir Devlet konumuna omuzlarınızda yükselerek ulaşacaktır.

Bu hedefe ulaşmanız için bizler üzerimize düşen görevleri bugüne kadar layıkıyla yapmaya çalıştık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

Bu duygularla siz çocuklarımıza armağan edilen ve mili iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle hepinizi kucaklıyorum.

Cumhuriyete, hürriyete, bağımsızlık ve milli egemenliğe sahip çıkan halkımız ile en büyük hazinemiz çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”

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Son Güncelleme: 22.04.2021 14:32
Anahtar Kelimeler:
23 NisanErsan Saner
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