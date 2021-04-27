Saner Cenevre'de BRT'ye konuştu

Başbakan Ersan Saner, 53 yıldır devam eden Kıbrıs görüşmelerinde federasyon tezinin çöktüğünü, Cenevre’ye egemen eşit iki devlet vizyonu ile geldiklerini ve yeni bir yol haritasının dizayn edilmesini beklediklerini söyledi.



“KIBRIS TÜRK HALKININ İRADESİ EGEMEN EŞİT İKİ DEVLETTEN YANA”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kıbrıs’ta egemen eşit iki devletten yana bir çözümü gerçekleştirmek için onay istediğini, Kıbrıs Türk halkının bu iradeyi onayladığını ve halkın iradesinin egemen eşit iki devletten yana olduğunu vurgulayan Başbakan Ersan Saner, “Bu irade, Anavatan Türkiye’nin de iradesi ile örtüşmüş durumdadır. 53 yıldır devam eden müzakerelerde farklı bir evreye geçilmesi gerektiği konusunda da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile hemfikiriz” dedi.



“TÜRKİYE’NİN KARARLILIĞI ELİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR”

“Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkının, Doğu Akdeniz’deki çıkarları başta olmak üzere, haklarının korunması konusunda bizimle birlikte hareket etme kararlılığı bizim Cenevre’de elimizi güçlendiriyor” diyen Başbakan Saner, 53 yıl federasyon görüşmesi yapan Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de federasyon anlamında bir şey beklemediğini, Cenevre’de yeni bir yol haritasının dizayn edilmesini beklediklerini söyledi.

Cenevre’ye egemen eşit iki devlet vizyonu ile geldiklerini vurgulayan Başbakan Saner, 53 yıldır devam eden Kıbrıs görüşmelerden bir sonuca ulaşılamamasının nedeninin, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türkleri ile bir şey paylaşmak istememesi olduğunu kaydetti.



“YOL HARİTAMIZIN NE OLMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA BM’NİN ÇOK NET BİR TAVIR SERGİLEMESİNİ BEKLİYORUZ”



“Artık bundan sonra yol haritamızın ne olması gerektiği konusunda BM’nin de çok net bir tavır sergilemesini bekliyoruz” diyen Saner, Kıbrıs sorununun 53 yıldır görüşülüp konuşulmayan yanının kalmadığını, federasyon tezinin çöktüğünü, Rumların bu konuda herhangi bir ilerleme koyacağına asla inanmadığını söyledi.

Başbakan Saner, egemen eşit iki devlet statüsünde yeni bir dönemi başlatmak için Türkiye Cumhuriyeti ile kararlı olduklarını belirtti.



“BM GENEL SEKRETERİ İKİ DEVLET TEZİNİ İLK KEZ DUYMAYACAK”

BM Genel Sekreteri Guterres’in Türk tarafının iki devlet tezini ilk kez Cenevre’de duymayacağına işaret eden Başbakan Ersan Saner, BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’a, ziyaretlerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk tarafının iki devlet vizyonunu söylediğini aktardı.

Başbakan Saner, Türk tarafının ortaya koyacağı tezlerin kabul görmesinin, 1964’te aldığı tek taraflı kararla Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Kıbrıs’ın tek hükümeti olarak kabul eden yanlışı gidermesi açısından BM için ciddi bir şans olacağını söyledi.



