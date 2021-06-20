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"Sanal bet rantı kontrol altına alınmalı"

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, sanal bet, uyuşturucu, kara para aklama olaylarının içerisinde siyasetçilerin de isminin geçtiğini belirterek, bu rant kontrol altına alınarak, ülkenin çirkef yapıdan kurtarılması gerektiğini söyledi.

20 Haziran 2021 Pazar 15:58
"Sanal bet rantı kontrol altına alınmalı"
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TV 2020'de Melis Günel'in sunduğu Güne Merhaba programında konuşan Çakıcı, son günlerde artış gösteren Koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kritersiz kapanmanın tedbir olarak görülmesinin sonucunun ekonomik çöküntü olduğunu kaydeden Çakıcı, dövizin de TL. karşısında yükselişi sonrasında çift taraflı bir ekonomik çöküntüyle karşı karşıya olduğumuzu söyledi. Çakıcı, yapılması gerekenin dünyada olduğu gibi bilimsel programlar olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin uygulamaya koyduğu ISO Covid-19 belgesi programını anlattı. Bugün Türkiye'de yapılmaya çalışılan iş yerlerinin belgelenerek açılma konusunun, ülkemizde de uygulanması gerektiğini vurgulayan Çakıcı, belgelenme dışında eğitim, sertifika ve özellikle denetleme konusunun çok önemli olduğunu kaydetti. Mehmet Çakıcı, ülkemizde proje üretmek, eğitim ve bilimle mücadele etmekle ilgili sıkıntılar olduğunu belirterek, şu anda ki siyasilerin bilim insanlarıyla, üniversitelerde çok çalıştığını düşünmediğini söyledi. Buna, TKP Ekonomi Komitesi kurulduğunda izledikleri yolu örnek gösteren Çakıcı, her görüşten insanları bir araya getirdiklerini ve görüşler alarak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çakıcı, Başbakan Ersan Saner'in de Ekonomi Komitesi kurulduğu ve 1-2 toplantı yaptıkları sözlerini eleştirerek, bu Ekonomi Komitesi 1.5 yıldır nerdeydi? Komitenin görüşleri gerçekten hayata geçiyor mu? Sağlık Komitesi ile uyumlu çalışmalar yapabiliyorlar mı? Sağlık Komitesi özgür, bağımsız mı çalışıyor yoksa siyasetin etkisinde midir? diye sordu. Ülkemizde erk ve yönetim psikolojisiyle ilgili sıkıntılar da gördüğünü kaydeden Çakıcı, siyasetin karar veremediği için adım atamadığını, bu nedenle pandemi döneminin beceriksiz bir şekilde yönetildiğini ifade etti.

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, programda Türkiye Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASK) tarafından hazırlanan rapora dayanarak KKTC'de kara para ve sanal bet üzerinden yılda 2 milyar dolar döndüğüne ilişkin haber üzerine de önemli açıklamalar yaptı. Çakıcı, sanal bet olayında yıllardır 2-3 ailenin yer aldığının bilindiğini, Meclis'te kimlerin engel olduğunun da bilindiğini kaydederek, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu'nun bu konuyu Meclis kürsüsünden dile getirmesini eleştirdi. Geçmiş hükümette yer alan partiye mensup bir vekilin zaten bunları bildiğini ifade eden Çakıcı, "O zaman neden engel olmadınız Gülşah hanım" diye sordu. Mehmet Çakıcı, sanal bet, uyuşturucu, kara para aklama olaylarında siyasetçi parmağı olduğunu da kaydederek, bu rantın kontrol altına alınarak, ülkenin çirkef yapıdan kurtarılması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin sanal betlerle ilgili değişikliği talep ettiğini de belirten Çakıcı, Meclis'te kılıf altında HP ödeneğinin de aynı pakette yer aldığını, bu nedenle hükümetin de sallandığını sözlerine ekledi.

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