Sahte parayı tedavüle sürmek isteyen şahıs yakalandı

30.11.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren büfeye müşteri olarak giden Z.W.M.A.(E-25)’nın, yapmış olduğu alışverişe karşılık tasarrufunda bulundurduğu HB13570194AB2 seri numaralı 1 adet 100 ABD doları sahte banknotu tedavüle sürerek sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
11 Aralık 2022 Pazar 09:35
30.11.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren büfeye müşteri olarak giden Z.W.M.A.(E-25)’nın, yapmış olduğu alışverişe karşılık tasarrufunda bulundurduğu HB13570194AB2 seri numaralı 1 adet 100 ABD doları sahte banknotu tedavüle sürerek sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır.