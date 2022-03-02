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Sahte 20 sterlinlik ve 100 TL’lik banknotlar ele geçirildi

Girne’de sahte 20 STG’lik 600 STG tedavüle sürüldü, iki evde de 32 bin TL’lik sahte 100 TL’lik bulundu.

02 Mart 2022 Çarşamba 17:30
Sahte 20 sterlinlik ve 100 TL’lik banknotlar ele geçirildi

Girne’de sahte 20 STG’lik 600 STG tedavüle sürüldü, iki evde de 32 bin TL’lik sahte 100 TL’lik bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, 26 ve 27 Şubat’ta Lefkoşa ve Girne’de faaliyet gösteren dört farklı iş yerine  müşteri olarak giden üç şahıs, yapmış oldukları alışveriş karşılığında, 20’lik banknotlardan oluşan ve sahte olduğuna inanılan toplam 30 adet (Toplam 600 STG)  STG banknotu tedavüle sürdü.

Girne’de ayrıca dün  iki farklı şahsın evinde polis tarafından yapılan aramada, 100’lük banknotlardan oluşan ve sahte olduğuna inanılan toplam 323 adet (Toplam 32 bin 300 TL) Türk Lirası banknot tespit edildi.

Sahte 20 STG banknotların seri numaraları: JA14467000 ve  JA14467300

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Sahte 100 TL banknotların  seri numaraları:

D456125689, E051128064, B342895567, C152887776, E657555665, D456125689,

E 657555665, D456125689, C152887776, B342895567, D456125689 ve D456125689

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, işyeri ve halkın söz konusu seri numaraları ile başlayan banknotlar konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

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Son Güncelleme: 02.03.2022 18:20
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