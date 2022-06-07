Şahali: "İstibdat dönemi yasaları"

Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor.

-Şahali

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali’ “Ekonomik Yıkım Demokrasi Kaybına Yol Açamaz!” konulu güncel konuşmasında, UBP’li milletvekillerinin Meclis Genel Kurulu’nda bulunmamasını eleştirdi.

Dün mecliste yaşananlara değinen Şahali, ülkenin gerçek gündeminin her bir hanede yaşanan yangın olduğuna işaret ederek, dün Meclis'e getirilen yasalardan bazılarının “toplumun açım” demesinin bile önüne geçen yasa tasarıları olduğunu kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nda çıkan kararların altındaki imzalardan bütün bakanların sorumlu olduğunu, her bir bakanın bunlardan haberdar olmak zorunda olduğunu vurgulayan Şahali, bazı bakanların kendi bakanlıkları için çıkan kararlardan haberdar olmadıklarını belirtti.

Dün Meclis'e getirilen yasaları “istibdat dönemi” yasaları olarak niteleyen Şahali, tarihteki istibdat dönemi hakkında bilgiler verdi.

Hükümette “kukla” ve “talimat” kelimelerinin fazlasıyla hassasiyet yarattığını işaret eden Şahali, o zaman imzalanan protokol konusunda bilgi sahibi olunması ve sorulan sorulara cevap verilebilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede yaşanan ekonomik yıkıma karşı, dövize bağımlı değil, dövize endeksli bir ekonominin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Şahali, CTP’nin bu konudaki politik yaklaşımının, Türkiye düşmanlığı olarak aksettirildiğini kaydetti.

“Türkiye’den gelen haksız eleştirilere karşı kendinizi siper ettiğiniz zaman, sizin samimiyetinize inanacağız” diyen Şahali, “Meclis'e getirdiğiniz yasalar konusunda izah edilebilecek tek bir kelimeniz yoksa kukla diye anılmaya devam edeceksiniz” şeklinde konuştu.

-Arıklı

Daha sonra söz alan YDP Genel Başkanı, Bayındırlık, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Ankara federasyonu savunur ve sizinle yürüse iyidir ama iki devletliliği savunur ve hükümeti desteklerse kukladır mı olur?” diye sordu.

Dün Meclis’te tartışılan yasa tasarısı konusundaki eleştirilerde haklı olunduğunu, tasa tasarısının son halini okumadığını ifade eden Arıklı, dünyanın bütün demokratik ülkelerinde bilişimle ilgili yasalar olduğunu, ülkede bu konudaki mevzuatın yeterli olmadığını söyledi.

Yasa konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Arıklı, sosyal medyaya çeki düzen vermenin bir ihtiyaç olup olmadığını sordu.

Bir sürü tetikçi internet gazeteleri olduğunu, hakaretler, tehditler içeren haberler çıktığını ve bunlar konusunda hiçbir şey yapılamadığını ifade eden Arıklı, bunun komitelere gideceğini, hukukçuların bunu tartışacağını söyledi.

“Gelin bunların en güzelini birlikte yapalım” diyen Arıklı, ortak akılla yola çıkılması önerisinde bulundu.

Arıklı, Meclis'in yapıcı katkısına ihtiyaçları olduğunu, dün yapılan teknik yanlışlığın düzeltilmesi için birlikte çalışılması gerektiğine değindi.