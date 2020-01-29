Sağlıkta ÇÖKÜŞ!

CTP Milletvekili Sıla Usar, “Halk Sağlığından Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerine Kadar Yaşanan Çöküşü Kim Durduracak” konulu konuşma yaptı.



Usar, “İlaç bütçesini 30 milyon TL azalttınız. Aksamayacak dediniz, ama sağlıkta tedaviler aksıyor” dedi.



Corona virüsüne değinen, daha önce de salgına neden olan virüsün mutasyona uğradığını dile getiren Usar, “Virüs coğrafya gereği uzak görülebilir ama bu iş bir uçakla gelen yolcuya bakar. Salgın hastalıklarla ilgili tedbirlerin hassasiyetle yerine getirilmesi gerek” şeklinde konuştu.



Sağlık Bakanlığı’nın kuş ve domuz gribi konusunda tecrübesi olduğunu söyleyen Usar, bu konu için de tecrübe gerektiğini vurguladı, bakanlığın malzeme alımı, sağlık personelinin eğitimi gibi konuların üzerinde durmasını istedi.