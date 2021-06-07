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Sağlık Bakanlığı’ndan ücretsiz Covid-19 antijen test açıklaması

 

07 Haziran 2021 Pazartesi 18:00
Sağlık Bakanlığı’ndan ücretsiz Covid-19 antijen test açıklaması
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Sağlık Bakanlığı, anlaşmalı olduğu özel laboratuvarlarda bugünden itibaren Covid-19 antijen testlerinin ücretsiz olarak yapılmaya başladığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girerek hızlı antijen test online başvuru seçeneği ile işleme başlanabileceği belirtildi.

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Sistem tarafından yapılacak yönlendirmeler takip edilerek gerekli antijen testi yapılması için laboratuvar yönlendirmesinin mevcut sistem tarafından yapılacağı kaydedildi.

Açıkamada, hızlı antijen test sonuçlarının belgelerinin ise http://covid-19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebileceği ve raporun dokümanın pdf olarak alınabileceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 07.06.2021 18:23
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