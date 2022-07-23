banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bu utanç hepimize yeter…
Bu utanç hepimize yeter…
Akaryakıtta yeni fiyatlar yürürlükte
Akaryakıtta yeni fiyatlar yürürlükte
Çatalköy'de araç yangını
Çatalköy'de araç yangını
Geride 4 yetim evlat bıraktı henüz 39 yaşında idi
Acı haber
Niye şaşırdınız ki!
Niye şaşırdınız ki!
banner405

Sağlık Bakanlığı'ndan kazada yaralanan bir kişiyle ilgili açıklama

23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:15
Sağlık Bakanlığı'ndan kazada yaralanan bir kişiyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, trafik kazasında yaralanan bir kişinin, sigortası olmadığı için ameliyat edilmediği iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçirdiği trafik kazası sonucu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kişiye, sigortası olmadığı gerekçesiyle ameliyat yapılmadığı ve kendisine sahip çıkılmadığı iddialarının doğru olmadığı; ameliyatının, yapılan konsültasyonda yüksek risk belirlenmesi üzerine salı gününe ertelendiği ancak hastanın kurallara uymayarak kendi isteğiyle hastaneden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yatırılan hasta göğüs kafesinde kırıklar, karın ve göğüs kafesi arasında kanama odağı olması üzerine öncelikle kanama açısından göğüs cerrahisi ve genel cerrahi tarafindan takip edilmiş ve hastanın  stabil hale getirilmesi sonrası 19.07.2022 tarihinde sol üst bacak ameliyatı amacıyla ortopedi servisine gönderilmiştir. Hastanın 22.07.2022 tarihine planlanan ameliyati, ameliyat öncesi istenen göğüs konsültasyonu yüksek riskli gelmesi ve akciğerlere yönelik tedavi başlanması ve 3 gün sonra, hastanın kendi sağlığı için kontrol önerilmesi üzerine Salı gününe ertelenmiştir.

Buradaki amaç hastanın ameliyat öncesi tüm risklerini azaltarak ameliyata hazırlanmasıdır. Ancak hasta kendi sağlığı için doktorlarımızın tüm uyarılarına rağmen ameliyat öncesinde uyması gereken bir takım kurallara uymamış, kendi isteğiyle hastaneden ayrılmıştır.”

banner360
Son Güncelleme: 23.07.2022 17:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu utanç hepimize yeter…
Bu utanç hepimize yeter…
Akaryakıtta yeni fiyatlar yürürlükte
Akaryakıtta yeni fiyatlar yürürlükte
Geride 4 yetim evlat bıraktı henüz 39 yaşında idi
Geride 4 yetim evlat bıraktı henüz 39 yaşında idi
Narkotikten 'dalga' operasyonu
Narkotikten 'dalga' operasyonu
Ani ölüm
Ani ölüm
53 yaşında hayatını kaybetti
53 yaşında hayatını kaybetti
Taşçıoğlu: “Keyfi Maaş Kesintisi Kabul Edilemez”
Taşçıoğlu: “Keyfi Maaş Kesintisi Kabul Edilemez”
Polis Genel Müdürlüğü'nden Onkoloji Servisi’ne Bağış
Polis Genel Müdürlüğü'nden Onkoloji Servisi’ne Bağış
Taçoy: ‘‘Sendika Tarafının Nisabı Sağlamaması Asgari Ücretin Belirlenmesini Engellemiştir’’
Taçoy: ‘‘Sendika Tarafının Nisabı Sağlamaması Asgari Ücretin Belirlenmesini Engellemiştir’’
Molehiya Ve İthal Siyah Üzümde Limit Üstü Kalıntı
Molehiya Ve İthal Siyah Üzümde Limit Üstü Kalıntı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim