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Sağlık Bakanlığı, anlaşmalı antijen merkezlerinde PCR testi de yapılacağını duyurdu

Sağlık Bakanlığı, test merkezlerindeki yığılmaların azaltılmasına yönelik önlemler çerçevesinde, anlaşmalı olduğu antijen merkezlerine PCR merkezlerini de ekledi.

15 Temmuz 2021 Perşembe 18:15
Sağlık Bakanlığı, anlaşmalı antijen merkezlerinde PCR testi de yapılacağını duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sektör olarak PCR testi yapma zorunluluğu olan çalışanlar, Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girip, Covid-19 test başvuru seçeneğinden, sistem tarafından yapılacak olan yönlendirmeleri  takip ederek, gerekli  testlerin yapılması için anlaşmalı olunan laboratuvar seçimini sistemden  yapıp işlemlerini gerçekleştirebilirler.

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Test sonuçlarının belgeleri ise http://covid-19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgileri girilerek öğrenilebilir ve raporun dökümanı pdf olarak alınabilir.
 

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Son Güncelleme: 15.07.2021 19:13
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