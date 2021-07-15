Sağlık Bakanlığı, anlaşmalı antijen merkezlerinde PCR testi de yapılacağını duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sektör olarak PCR testi yapma zorunluluğu olan çalışanlar, Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girip, Covid-19 test başvuru seçeneğinden, sistem tarafından yapılacak olan yönlendirmeleri takip ederek, gerekli testlerin yapılması için anlaşmalı olunan laboratuvar seçimini sistemden yapıp işlemlerini gerçekleştirebilirler.



Test sonuçlarının belgeleri ise http://covid-19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgileri girilerek öğrenilebilir ve raporun dökümanı pdf olarak alınabilir.