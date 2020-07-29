Sağlık Bakanı Pilli: “4 pozitif vakaya rastlandı“

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 443 olduğunu ve 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pilli, 3 pozitif vakanın hava yoluyla ülkeye geldiğini, diğer vakanın ise karantinada gözetim altında olan bir hastanın temaslısı olduğunu belirtti.

29 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı bin 443. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 4. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 2. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 67 bin 719. Toplam vaka sayısı 142. İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 111. Tedavisi devam eden vaka sayısı 27. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok"