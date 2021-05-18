banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çanlar, YDP için çalarken
Çanlar, YDP için çalarken
İzlemek bile yorucu
İzlemek bile yorucu
Bu zihniyetle açılmaz olaydık!
Bu zihniyetle açılmaz olaydık!
Devlet bu kadar mı zengin de haberimiz yok!
Devlet bu kadar mı zengin...
banner376

Sadıkoğlu: “Kendinizi; gelişmeye, yeniliğe açık gençler olarak yetiştirin”

18 Mayıs 2021 Salı 16:30
Sadıkoğlu: “Kendinizi; gelişmeye, yeniliğe açık gençler olarak yetiştirin”
banner337

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ..

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, gençlere; gelişmeye, yeniliğe açık, bilgi toplumunun gerektirdiği niteliklere sahip olarak yetişmeleri temennisinde bulundu.

banner341
Sadıkoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yayınladığı mesajında , Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili gençler; 19 Mayıs ruhunu bir gün değil her gün yüreğinde hissedenler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yoldan hiç durmadan, geriye bile dönüp bakmadan ilerleyenler, hepinizin bu özel, bu çok kıymetli gününü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nızı, bir ağabeyiniz olarak yürekten kutluyorum.  101. Yıldönümünde olduğu gibi 102. Yıldönümünde de ne yazık ki tören alanlarında buluşamıyoruz. Geçtiğimiz yıl kendisini tüm dünyada gösteren ve ülkemizde de görülen Koronavirüs salgını, siz gençlerin de tedbirleri ve bilinçli davranması sayesinde, tehdit olmaktan çıktı. Ama rehavete kapılmamalı, aldığınız önlemleri uygulamaya devam etmelisiniz. Yine evlerdeyiz, ama her ne olursa olsun değişmeyen, aksine her yıl artan duygularla kutluyoruz bu yıl da 19 Mayıs’ı.  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuruyla Samsun’a varışının ve tabii ki İstiklal Mücadelesinin mihenk taşlarından olan 19 Mayıs 1919’un üzerinden 102 yıl geçmiş olmasına rağmen, aynı heyecanı ve gururu 7’den 70’e hep beraber yaşıyoruz. Dilerim ki, kendinizi; gelişmeye, yeniliğe açık, bilgi toplumunun gerektirdiği niteliklere sahip gençler olarak yetiştirir ve geleceğe güvenle bakarsınız.”

banner360
Son Güncelleme: 18.05.2021 17:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı..
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı..
KTTB: “Ülke nüfusuna göre risk grubundaki kişilerinin hangi yüzdelik oranında aşılandığı bilinmezken karantinasız ülke girişlerinin başlatılması halk sağlığı açısından tehdit”
KTTB: “Ülke nüfusuna göre risk grubundaki kişilerinin hangi yüzdelik oranında aşılandığı bilinmezken karantinasız ülke girişlerinin başlatılması halk sağlığı açısından tehdit”
Cumhurbaşkanı Tatar, Kırım Tatarlarının sürgün edilişinin 77. yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Tatar, Kırım Tatarlarının sürgün edilişinin 77. yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı
YÖDAK Başkanı Avcı GAÜ heyetini kabul etti
YÖDAK Başkanı Avcı GAÜ heyetini kabul etti
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar gençlere seslenerek “KKTC’yi koruyunuz” dedi
Cumhurbaşkanı Tatar gençlere seslenerek “KKTC’yi koruyunuz” dedi
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı..
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı..
Serdaroğlu’ndan 19 Mayıs mesajı
Serdaroğlu’ndan 19 Mayıs mesajı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim