Rum gencin babası Kıbrıslı Türklerden özür diledi

AKINCI’YA MEKTUP GÖNDEREN BABA: “SİZİ TEMİN EDİYORUM Kİ, OĞLUM YAPMIŞ OLDUĞU YANLIŞI ANLAMIŞTIR, PİŞMAN OLMUŞTUR VE BUNUN TEKRARI OLMAYACAKTIR”

AİLE, AKINCI’YA ÖZÜR MEKTUBUYLA BİRLİKTE BAYRAK VE FOTOĞRAFI DA GÖNDERDİ

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “AİLENİN ÖZÜR DİLEMESİ BU YÖNDE ATILAN ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR ADIMDIR. BU YANLIŞLARIN TEKRAR ETMEMESİ İÇİN HAYATIN HER ALANINDA BARIŞ KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKİR”

AKINCI, TÜRK BAYRAĞI VE MERHUM DENKTAŞ’IN FOTOĞRAFINI TESLİM ETMEK ÜZERE, DR. FAZIL KÜÇÜK İLKOKULU MÜDÜRÜ SÖZER ÖZKARAMEHMET’İ YARIN KABUL EDECEK

Akdoğan’daki Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’ndan 8 Eylül’de Türk Bayrağı ve merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sınıf panosundaki fotoğrafını alıp kaçan 16 yaşındaki Kıbrıslı Rum gencin babası, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yazdığı mektupta “Şiddetle kınadığımız 16 yaşındaki oğlumuzun düşüncesiz davranışlarının sonuçlarına duyduğumuz üzücü pişmanlığımızı ifade ediyoruz” dedi ve tüm Kıbrıslı Türklerden özür diledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya özür mektubuyla birlikte, Türk Bayrağı ile Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fotoğrafını da gönderen çocuğun babası, “Sizi temin ediyorum ki, oğlum yapmış olduğu yanlışı anlamıştır, pişman olmuştur ve bunun tekrarı olmayacaktır” dedi.

Mektupta, “Sizin aracılığınızla hem kendim, hem oğlum ve de tüm ailemiz, bu davranışlardan dolayı haklı olarak üzüntü, öfke ve hayal kırıklığı hisseden herkesten içtenlikle özür dileriz” diyen aile, Cumhurbaşkanı Akıncı’dan özürlerinin Kıbrıs Türk toplumuna iletilmesini rica etti.

Özür mektubu, Türk Bayrağı ve Denktaş’ın fotoğrafı Rum gencin aile yakınları tarafından bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya verildi.

Cumhurbaşkanlığı’na gelen aile yakınlarına, olayın Akdoğan’daki bir dini ayin sırasında yaşanması nedeniyle Din İşleri Başkanı Talip Atalay ve Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi Koordinatörü Salpy Eskidjian da eşlik etti. Mektubun verildiği görüşmede İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi Eş Başkanı Meltem Onurkan Samani de yer aldı. Mektubun tam metni şöyle:

BABANIN AKINCI’YA MEKTUBU…

“8 Eylül 2019 tarihinde Akdoğan’da (Lisi), meydana gelen hoş olmayan olaya karışan gencin babasıyım.

İşbu mektubumuzla size hitap ederek, şiddetle kınadığımız 16 yaşındaki oğlumuzun düşüncesiz davranışlarının sonuçlarına duyduğumuz üzücü pişmanlığımızı ifade ediyoruz.

Hem kendim, hem oğlum ve de tüm ailemiz, sizin aracılığınızla, bu davranışlardan dolayı haklı olarak üzüntü, öfke ve hayal kırıklığı hisseden herkesten içtenlikle özür dileriz.



Sizden en içten dileğimiz, özrümüzü, özellikle Kıbrıs Türk toplumuna iletmenizdir.Yaşanmış olan olay, aşırı duygu yüklenmesi altında kalmış bir ergen tarafından yapılmış bir davranıştı.Bütün bu zaman boyunca Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında yaratılan anlayış ve dostluk ikliminin telafi edilemez şekilde zarar görmemesini umuyor ve diliyoruz.Sizi temin ediyorum ki, oğlum yapmış olduğu yanlışı anlamıştır, pişman olmuştur ve bunun tekrarı olmayacaktır.”Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, mektubu, bayrak ve fotoğrafı aldıktan sonra “Büyük bir yanlış yapıldı, bundan gerekli dersleri ve doğru sonuçları çıkarmak gerekir. Gencecik insanların zihinlerinin düşmanlık ve nefretle doldurulması, hem gençlere hem de adamıza ağır bir yüktür” dedi.Bu yapılan büyük yanlışın idrakine varılması ve tüm Kıbrıs Türk toplumuna bu özrün iletilmiş olmasının önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:“Yanlış yaptığını kabul ederek özür dilemiş olmaları çok önemlidir. Bu yanlışların tekrar etmemesi için eğitim sistemine eğilerek her iki toplumda, aile ocağından okul sıralarına hayatın her alanında barış kültürünün güçlendirilmesi gerekir.Araştırmalarda da ortaya çıkmakta olduğu gibi maalesef pek çok Rum genci özellikle okullarda fanatik olarak yetiştiriliyor. Yaşanan bu ve benzeri olaylar da göstermektedir ki eğitim politikalarının fanatizmden arındırılması elzemdir. Gençler ve toplumlar birbirlerinin sembol ve değerlerine saygılı davranmalıdırlar. İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi de Kıbrıs’ta barış kültürünün yerleşmesi için çalışıyor. Yapılan yanlıştan doğru sonuçlar üretmek gerekir, ailenin özür dilemesi bu yönde atılan önemli ve değerli bir adımdır”.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk Bayrağı ve merhum Denktaş’ın fotoğrafını teslim etmek üzere Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Sözer Özkaramehmet’i yarın saat 10.00’da kabul edecek.