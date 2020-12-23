banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yetiş Ankara!
Yetiş Ankara!
Marifet kapanmadan başarmakta!
Marifet kapanmadan başarmakta!
YDP KKTC’nin zencisi mi?
YDP KKTC’nin zencisi mi?
Virüs mutasyona uğradı, peki ya zihniyet?
Virüs mutasyona uğradı, peki ya...
banner376

Rogers: “Siyaset bu kadar ucuzlatılmamalı”

23 Aralık 2020 Çarşamba 16:26
Rogers: “Siyaset bu kadar ucuzlatılmamalı”
banner337
banner351

ROGERS: “SİYASET BU KADAR UCUZLATILMAMALI”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, popülist siyasi açıklamalardan ziyade gerçekleri konuşmaktan yana olduğunu belirterek, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün açıklamalarını yadırgadığını ifade etti. Rogers, “Siyaset bu kadar ucuzlatılmamalıdır” dedi. 
Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre Rogers, katıldığı bir televizyon programında, Hüseyin Özgürgün’ün istifa talebinin hükümetin ret oyuyla veto edildiğini belirterek, “yansıtılmaya çalışıldığı gibi Özgürgün’ün dokunulmazlığının bir kişi veya bir siyasi partinin isteğiyle kaldırılmadığını” kaydetti.
Rogers, süreci şu sözlerle anlattı: 
“Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırıldığı süreçte Halkın Partisi Meclis’teydi ama bir vekilin dokunulmazlığının kaldırılması talebi Başsavcılık’tan gelen bir taleptir. Bir kişi ya da bir parti istedi diye vekilin dokunulmazlığı kaldırılmaz. Başsavcılık’tan bu talebin gelmesi de Sayın Özgürgün’ün bir dava dosyası olmasıyla alakalıydı. Dokunulmazlık komitesinde, Meclis’te grubu olan tüm partilerden vekiller bulunuyor; polisten ve savcılıktan gelen dosyaları inceliyor, konuyla ilgili tanıkları dinliyor. Komitedeki vekiller iki şeye karar veriyor; birincisi bu kişiyle ilgili ciddi bir suçlama var mı? İkincisi de bu talep siyasi bir talep mi yoksa dokunulmazlığın kaldırılması için ciddi bir gerekçe var mı? Bu iki noktada komite değerlendirmesini yaparak, söz konusu kişi hakkında dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir karar üretmiştir, rapor hazırlamıştır. Hazırlanan rapor Genel Kurul’a gitti, oylandı ve dokunulmazlığı kaldırıldı.”

banner341
“KONUNUN BASİTE İNDİRGENMESİ BÜYÜK SAYGISIZLIK”
Konunun basite indirgenmeye çalışıldığını savunarak, bunun Meclis’in iradesine, polise ve Başsavcılık’a büyük saygısızlık olduğuna vurgu yapan Rogers, siyaseti bu kadar küçük düşürmemek gerektiğini söyledi. 
HP Genel Sekreteri Rogers, “Eğer bir kişi suçlu olmadığını düşünüyorsa gelir mahkemede aklanır ve bu süreç biter. Kimse kimseye suçlu demiyor, ortada bir dava var. Bu vekilin dokunulmazlığının kaldırılması da davanın ilerleyebilmesi için önünü açmaktır. Meclis’in kimseyi suçlu ilan etme yetkisi de yoktur. Bu konuyu başka polemiklere çekmek topluma da yapılan saygısızlıktır. Herkes neyin ne olduğunu biliyor, siyaseti bu derece ucuzlatmak doğru değildir” ifadelerini kullandı.
Hüseyin Özgürgün’ün açıklamalarını yadırgadığını belirten Jale Refik Rogers, Özgürgün’ün yaptığı açıklamalarla UBP’ye, “İstifamı kabul etmediniz ama daha fazlasını da yapmanız gerekiyo” gibi bir mesaj verdiğini savundu. Rogers, “Bu ifadeyi kullanması, istifasının gerçek bir niyet beyanı mı yoksa kurguladığı oyunun bir parçası mı diye sorgulatan bir durumdur” değerlendirmesinde bulundu.
Rogers, Halkın Partisi’nin çalışmalarına, gerek hükümette gerekse muhalefette, toplum yararına konularda destek olarak, toplum faydasına olmadığına inandığı noktada da sorumlu muhalefet yaparak devam edeceğini belirtti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Halkın PartisiHpJale Refik Rogers
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amacımız Kıbrıs Türkü’nün uğradığı haksızlıkları dünyaya duyurmak
Amacımız Kıbrıs Türkü’nün uğradığı haksızlıkları dünyaya duyurmak
Sürüş ehliyeti işlemleri yapılmaya başlandı
Sürüş ehliyeti işlemleri yapılmaya başlandı
Posta Dairesi Müdürü Şentürk geciken kargolarla ilgili açıklamayaptı
Posta Dairesi Müdürü Şentürk geciken kargolarla ilgili açıklamayaptı
Pilli'den casinoculara kötü haber!
Pilli'den casinoculara kötü haber!
LAÜ Mimarlık Fakültesi ve INTBAU Kıbrıs ortaklığında Kültür Mirası Seminerler Dizisi
LAÜ Mimarlık Fakültesi ve INTBAU Kıbrıs ortaklığında Kültür Mirası Seminerler Dizisi
Akdoğan'da vakalar artıyor!
Akdoğan'da vakalar artıyor!
Girne 23 Nisan İlkokulu'ndaki iki öğrencinin babası POZİTİF!
Girne 23 Nisan İlkokulu'ndaki iki öğrencinin babası POZİTİF!
Bakan Çağman kurumları ziyaret etti
Bakan Çağman kurumları ziyaret etti
LTB’nin Covid-19 önlemleri sürüyor
LTB’nin Covid-19 önlemleri sürüyor
Girne’de fidanlar toprakla buluştu
Girne’de fidanlar toprakla buluştu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim