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Restorancılar da tam kapanma dedi

27 Ocak 2021 Çarşamba 20:16
Restorancılar da tam kapanma dedi
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Restorancılar birliği yaptığı açıklamada yarım yamalak kapanmayla olmayacağını belirterek tam kapanma çağrısı yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyledir :

Mart 2020'den itibarendir, hem sağlık çalışanları hem de Sağlık Bakanılığı büyük bir özveri ile bu krizi yönetmeye çalışmaktadırlar. Bu özverinin ekonomik sonuçlarını da Mayıs 2020'den sonra yaşamaya başlamıştık. Daha sonra defalarca uyarmamıza, bu ortamda turizm yapılamayacağını söylememize rağmen, Güney kapısını da yeterince denetleyememenizden dolayı son iki Aydır vakalar tekrardan tırmanmaya başladı. Tüm uyarılara rağmen hem sağlığımızı hem ekonomimizi kurtaracak kesin tedbirler yerine yaraya pansuman yaparak süreci sürüncemede bıraktınız . Artık daha fazla dayanacak kimsenin gücü kalmamıştır. Er ya da geç bir kapanma kaçınılmaz görünmektedir. Bu şekilde "yaraya pansuman" yaparak, hastayı kurtaramazsınız. Uzun vadede, acı çekerek ölmesine sebep olursunuz. Biran önce bilime kulak verin Kapayın her tarafı 15 gün, aşı için Türkiye'nin kapısında bekleyin ve Şubat ortasından itibaren, hem öğrencileri karantinalı ve aşılı kabul edin, hem de işletmelerin hayatını kurtarın. Yarım yamalak kapama ile, bu iş daha çok uzar, bu da ekonominin,işletmelerin bir daha ayağ kalkamamasına sebep olur. Ekonomi ölmeden artık cesur olun, karar alın ve yönetin. Inadı ve korkaklığı bırakın ve gereğini yapın. Aksi durumda hem sağlık hem de ekonomik anlamda ayakta kalacak işletme bulamayacaksınız.

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