“Rauf Raif Denktaş Parkı” açıldı

Lefkoşa, 18 Eylül 21 : Akçay’da, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın adına düzenlenen parkın açılışı yapıldı. Parkın açılışını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptı.

Açılış töreninde, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Törende Akçay Muhtarı ve Rauf Raif Denktaş Vakıfı Komitesi adına konuşan Uğur Dereliköylü, projenin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunduklarını anlatarak, destek verenlere teşekkür etti.

Rauf Raif Denktaş Vakfı adına konuşan Orhan Kürşat da, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın adının yaşatılması için belli süreçlerden geçildiğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, isim ve anıların yaşatılmasının önemine işaret ederek, bunun gelecek nesiller için de örnek teşkil edeceğini ifade etti.

Başbakan Ersan Saner de, “Denktaş” isminin KKTC ile özdeşleştiğini belirterek, KKTC’de herkesin Denktaş’a sevgi ve saygı duyduğunu ifade etti.

Saner, “Tamamen bir lider olarak halkının sevgisini kazanmış, bu uğurda birçok noktada ailesinden büyük fedakarlıklar göstererek görevde olduğu süre içerisinde, birçok acıyı yaşamasına rağmen, hiçbir zaman inandığı davadan vazgeçmemiş ve davası uğruna kanının son damlasına kadar savaşarak, ülkesini savunan bir lider olmuştur” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Avukat kişiliği ile davasını savunmasının unutulmaz olduğunu belirten Saner, “Hükümet olarak onun ortaya koyduğu ilkeleri yaşatmak için, iki egemen eşit devlet statüsünde, onun da inandığı noktada yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Saner, park projesinin, tam bir yerel yönetim iş birliği içerisinde yapıldığını söyledi ve destek verenlere teşekkür etti.



Tatar, “Rauf Raif Denktaş’ı çok seviyoruz, o bizim davamızdır. O bizim liderimizdir, o bizim Kurucu Cumhurbaşkanımızdır ve bizim davamızı dünyaya haykırandır” dedi.

Anıt Mezar konusunda da aileye seslenen Tatar, “nerede olması gerektiği konusunda ailenin isteğinin önemine” işaret etti.

Tatar, “Proje ile ilgili bazı sıkıntılar ve belediyelerle çözülmeyen meseleler olayı geciktirmiştir. Dolayısıyla Rauf Raif Denktaş’tan bir hatamız olduysa devletimiz adına özür diliyoruz. Ancak en güzelini yapmak için ortaya irade konmuştur ve konacaktır. Devlet ne gerekirse ailenin de desteği ile yapacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Denktaş’ın ülkeye çok şeyler kazandırdığını ve büyük bir lider olduğunu kaydeden Tatar, “Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’a çok şey borçluyuz” diye konuştu.

Rauf Raif Denktaş’ın da vasiyet ettiği gibi Anavatan Türkiye ile egemen eşitliğe dayalı, Kıbrıs’ta iki devletin iş birliği ile çözüm olabileceğini, gideceği New York’ta da haykıracağını vurgulayan Tatar, federasyonun Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleyi sıfırlayacak bir noktaya götürecek tehlikeli bir tezgah olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin emin ellerde, özgüven içerisinde yoluna devam edebilmesi için Rauf Raif Denktaş’ın vasiyeti ve ilkeleri temelinde, egemenlik ve devletten hiçbir zaman taviz verilmeyeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından park projesinin hayat bulmasında destek verenlere teşekkür plaketleri verildi. Ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

