Prof. Dr. Oğuz Karakartal’dan Yeni Bir Kitap: “Bir Uç Beyi: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar”

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörlük Koordinatörü, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Kültür Danışmanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın yeni çalışması, KKTC Cumhurbaşkanlığınca yayınlandı.

“Bir Uç Beyi: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar” adlı kitap Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Kıbrıs Türk Kültür ve tarihi ile genel Türk tarihi içindeki motiflerden hareketle tanıtıyor.

Karakartal yayın ile ilgili şu bilgileri aktardı; Türkiye ve KKTC kamuoyuna yönelik bir dil ve üslupla kaleme alınan eserde, Cumhurbaşkanına ait fotoğrafların altına kültürel anlatımlar yerleştirilmiş olup kitap “Görsel Anlatı” olarak takdim edilmiştir. Askerlik, din, aile, halkçılık, devlet yöneticiliği, basın-yayın hayatı, fotoğraf sevdası, Akdeniz yemek kültürü, çocuklar-gençlik ve İki Cumhurbaşkanı: Tatar ve Erdoğan” gibi başlıklar altında farklı bir biyografik anlatım sunulmuştur.