banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Günaydın sevgili YÖDAK…
Günaydın sevgili YÖDAK…
Yakıt ihalesi ertelendi
Yakıt ihalesi ertelendi
2 Sendika başkanı gözaltına alındı
2 Sendika başkanı gözaltına alındı
50 bini aşkın öğrenci okula başlıyor
50 bini aşkın öğrenci okula...
G.Mağusa-İskele yolunda kaza: 6 Yaralı!
G.Mağusa-İskele yolunda kaza: 6 Yaralı!
banner405

Polis sendika başkanlarının tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı

Şikayet ve fiillerine uygun olarak “Mülke Tecavüz ve Genel Rahatsızlık” suçlarından dolayı kendilerine dava okunduktan sonra, söz konusu on şahıs serbest bırakılmıştır.

12 Eylül 2022 Pazartesi 16:47
Polis sendika başkanlarının tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından, 12.09.2022 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, gerçekleştirilecek olan gardiyan alımları ile ilgili mülakat yapılacağı sırada, mülakat konusunda görüş farklılığı olan iki sendika başkanı, yedi sendika üyesi ve bir sendikanın yetkili avukatı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı hizmet binasına müsaade olmaksızın girerek, yapılacak mülakatı hukuksuz olarak engellemişlerdir.

Bunun üzerine Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı, polisi arayarak çalışmaların devamının temini için düzeni sağlamak adına polisten yardım istemiştir. Polis gelinceye kadar işgali sürdüren söz konusu şahıslar, polisin olay yerine intikali sonrası Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne davet edilmişlerdir.

Şikayet ve fiillerine uygun olarak “Mülke Tecavüz ve Genel Rahatsızlık” suçlarından dolayı kendilerine dava okunduktan sonra, söz konusu on şahıs serbest bırakılmıştır.

saygıyla duyurulur.

PGM – BASIN SUBAYLIĞI

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanunsuz avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Kanunsuz avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Ünlü yazar Hakan Mengüç ile; ‘Dalgaların Sessizliğinde’ Camelot Beach’te, ‘Sufi Gecesi’ Bellapais’te gerçekleşti
Ünlü yazar Hakan Mengüç ile; ‘Dalgaların Sessizliğinde’ Camelot Beach’te, ‘Sufi Gecesi’ Bellapais’te gerçekleşti
CTP Parti Meclisi toplanıyor...
CTP Parti Meclisi toplanıyor...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı okul çantası dağıttı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı okul çantası dağıttı
Akçın: “Narenciye üreticisi perişan...“
Akçın: “Narenciye üreticisi perişan...“
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Hava durumu..
Hava durumu..
Günaydın sevgili YÖDAK…
Günaydın sevgili YÖDAK…
Araç Kayıt 6 ayda137 milyon 852 bin TL gelir elde etti
Araç Kayıt 6 ayda137 milyon 852 bin TL gelir elde etti
Yakıt ihalesi ertelendi
Yakıt ihalesi ertelendi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim