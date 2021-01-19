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Polis Basın Subaylığı'nın 19 Ocak 2021 tarihli bülteni

10 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında yasal işleme gidildi..

19 Ocak 2021 Salı 15:15
Polis Basın Subaylığı'nın 19 Ocak 2021 tarihli bülteni
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YEŞİLYURT’TA UYUŞTURUCUDAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yeşilyurt’ta PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dün gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.Ö.’nün (E-44) üzerinde ve evinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. 
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre İ.Ö.’nün tasarrufunda yaklaşık 250 miligram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu içerdiğine inanılan 3 adet hap bulunurken evinde yapılan aramada da yaklaşık 250 miligram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde ile 100 miligram ağırlığında metafetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. 
Bahse konu şahıs ve söz konusu ikametgahta bulunan R.D.K.(E-35), C.K.(E-42) ve S.Ö.(E-40) tutuklanırken, R.D.K’nin üzerinde yapılan aramada ise, içerisinde eroin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki parça yanık foil kağıdı bulunarak emare alındı. 

ÇATALKÖY’DE HIRSIZLIK    
Çatalköy’de 9 Aralık tarihinde Ali Yılmaz’a ait ikametgahın mutfak kapısı açılarak içeriye girilerek 600 STG nakit para çalınması olayında zanlı olarak görülen F.K.(K-38) tutuklandı. 

YURT ODASINDAN PARA ÇALDI TUTUKLANDI
Girne’de Murat Tatlı’nın kaldığı yurt odasından 19 bin 165 TL nakit paranın 14-17 Ocak tarihleri arasında çalınması olayıyla ilgili  yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.A.(E-28) tutuklandı. 

SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS…KENDİNİ TANINMIŞ İŞADAMI OLARAK TANITTI…    
Öte yandan Gazimağusa’da sahtekarlıkla, Girne’de ise kendini tanınmış bir işadamı olarak tanıtarak dolandırmak suretiyle araba satın almaya çalışan iki kişi ile Girne’deki olayla bağlantısı bulunan bir kişi tutuklandı. 
Gazimağusa’da dün meydana gelen olayda, sahtekarlıkla araba almaya çalışan iki kişi tutuklandı. 

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Royal King Oto isimli iş yerinde satışa arz edilen bir aracı satın almak amacı ile kullanımlarında bulundurdukları telefonun whatsapp haberleşme hattından başka bir şahsın profil resmini kullanarak mesaj gönderdikten sonra, söz konusu iş yerinde bulunan aracı yurt dışında bulunan başka bir şahsın yönlendirmesi ile sahtekarlıkla almaya teşebbüs eden E.P.(E-34) ve M.T.(E-40) tutuklandı. 
Öte yandan Girne’de Pazar günü Olgaç Uçar’ın, internet sitesi üzerinde satışa sunduğu aracı satın almak amacıyla, M. B. (E-36)  kullanımında bulunan telefondan, dolandırmak kastıyla adı edilene mesaj atarak kendini tanınmış bir iş adamı olarak tanıtıp söz konusu aracı satın almak istediği beyanında bulunduktan sonra, aracı satın almak için pazartesi günü Olgaç Uçar’ın iş yerine gittiği sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı. 
Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.C.Y.(E-30) de tutuklandı. 

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 2 KİŞİYE YASAL İŞLEM 
Kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün akşam 22:00 ile bu sabah 05:00’ kadar, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde, toplam 2 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. 
Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işleme gidildi. 
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor. 

 

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Son Güncelleme: 19.01.2021 15:52
Anahtar Kelimeler:
Polis Haberleri
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