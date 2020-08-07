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Pilli: “Toplam 1851 test yapıldı,  2 pozitif vakaya rastlandı, 2  kişi taburcu edildi “

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1851 olduğunu, 2   pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 2 kişinin taburcu edildiğini  açıkladı.

07 Ağustos 2020 Cuma 18:37
Pilli: “Toplam 1851 test yapıldı,  2 pozitif vakaya rastlandı, 2  kişi taburcu edildi “
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1851 olduğunu, 2   pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 2 kişinin taburcu edildiğini  açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan birinin hava yolu ile diğerinin ise gemi yoluyla ülkeye geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

7 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1851    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-2

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Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 79.819

Toplam Vaka Sayısı- 165 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 137  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 24          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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Son Güncelleme: 07.08.2020 19:10
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