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Pilli: “Hedefimiz Girne ve Lefkoşa’ya yeni birer hastane kazandırmak ve Güzelyurt Hastanesi’ni tamamlamak”

Pilli: “Hedefimiz Girne ve Lefkoşa’ya yeni birer hastane kazandırmak ve Güzelyurt Hastanesi’ni tamamlamak”

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:32
Pilli: “Hedefimiz Girne ve Lefkoşa’ya yeni birer hastane kazandırmak ve Güzelyurt Hastanesi’ni tamamlamak”

SAĞLIK BAKANI PİLLİ GİRNE DR. AKÇİÇEK HASTANESİ ZİYARET ETTİ

Lefkoşa,Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne ve Lefkoşa’ya yeni birer hastane kazandırmak ve Güzelyurt Hastanesi’ni tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Girne Doktor Akçiçek Hastanesini ziyaret etti ve hastane doktorları, sağlık personeli, çalışanlar ve hastaların bayramını kutladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci, göreve yeni gelen Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin hastaneyi ziyaret etmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Bakan Pilli’ye görevinde başarılar diledi.

Bayram nedeniyle gerçekleşen ziyarette, Pilli’ye, Girne Doktor Akçiçek Hastanesinin sorunlarını da aktaracaklarını dile getiren Birinci, Bakan Pilli ve ekibiyle hastanenin sorunlarını çözmek için iş birliği içinde çalışacaklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, bayram dolayısıyla, tüm sağlık merkezi ve hastaneleri ziyaret etmek istediklerini ancak hükümet kurma sürecinden kaynaklanan zaman kısıtlılığı nedeniyle, bayramda sadece büyük hastaneleri ziyaret edebilme fırsatı olduğunu, en kısa sürede tüm sağlık merkezleri ve bakanlığa bağlı tüm hastaneleri ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgiler alacağını kaydetti. 

Ziyaretlerde amaçlarının, sağlık çalışanları ve hastaların bayramını kutlamanın yanında, hastane ve sağlık merkezlerinin sorunları hakkında da yerinde bilgi almak olduğunu dile getiren Pilli, Girne Doktor Akçiçek Hastanesi’nde, çok değerli ve çalışkan bir doktor olan başhekim Ceyhun Birinci  ekibiyle özveriyle çalıştığını söyledi.

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Girne’nin her geçen gün gelişen ve ülkenin turizm merkezi olan bir kent olduğunu belirten Pilli, bakanlık ve hükümetin, Girne’ye, Girne Hastanesi’nin sorunlarına ve bu sorunların çözümlenmesine büyük önem verdiğini vurguladı.

Girne için kente yakışan yeni bir hastane projeleri olduğunu ifade eden Pilli, projeyle ilgili detaylar hakkında kısa süre sonra, kamuoyuna bilgi vereceklerini söyledi.

Sağlıkta öncelikli hedeflerinin, ilk önce topluma yakışır bir sağlık hizmeti vermek olduğunu ifade eden Pilli, 35 yıllık bir doktor olarak, ülkede sağlıktaki sorunlar hakkında çok yakından bilgi sahibi olduğunu dile getirdi.

Görevleri süresince bakanlık olarak, doktorlar, hemşireler ve sağlık personeliyle bir ekip olarak çalışacaklarını ve bu dönemde sağlık alanında gözle görülür değişimler yaratılacağını söyleyen Pilli, büyük projeleri hayta geçirmek için göreve geldiklerini kaydetti.

Sağlık sistemindeki sorunların çözülmesi için, her şeyden önce, uzun süredir ülke gündeminde olan Genel Sağlık Sigortası uygulamasının hayata geçirilmesinin şart olduğunu ifade ederek ilk hedeflerinin bunu geçirmek olduğunu söyleyen Pilli, bu amaçla çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bakan Pilli sağlıkla ilgili diğer hedeflerinin, Girne ve Lefkoşa’ya yeni birer hastane kazandırmak ve Güzelyurt Hastanesi’ni tamamlamak olduğunu belirtti.

Pilli konuşmasının sonunda, tüm vatandaşların, Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, herkesin sağlıklı mutlu bir bayram geçirmesini diledi. Pilli daha sonra, hastane personeli, sağlık çalışanları ve hastaların bayramını kutladı, çocuk servisindeki minik hastalara da bayram hediyeleri dağıttı.

Pilli, bayram boyunca hastanelerde  sağlık hizmetlerinin aralıksız devam edeceğini de vurguladı.

Son Güncelleme: 03.06.2019 15:37
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıALİ PİLLİ
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