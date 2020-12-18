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Pilli'den ürküten açıklama!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

18 Aralık 2020 Cuma 14:30
Pilli'den ürküten açıklama!
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Pilli dün açıklanan 33 vakanın ardından, 5’i temaslı, 5’i de yerel vaka olarak 10 pozitif vakanın daha tespit edildiğini vakaların artmakta olduğunu dile getirdi.

Pilli, hastanede durumun kontrol altına alındığını, ameliyatların durmasının söz konusu olmadığını ancak çok acil olmayan ameliyatların daha ileriye atıldığını ifade eden Pilli, polikliniklerin de normal çalıştığını kaydetti.

Pilli, halkın üzerine düşeni yapması durumunda yayılmadan salgının atlatılacağını,“herkes yanından geçen kovid- 19 pozitifmiş gibi hareket etmeli” dedi .

“Meyhanelerde kucak kucağa oturmaya devam ederse insanlar, Rum tarafındaki gibi olacağız” diyen Pilli, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini, temaslıların kendilerini gizlememeleri konusunda yeniden çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanı Pilli dünkü vakalara ilişkin detaylar paylaştı:

Dönerci (Lefkoşa)
Casino çalışanı. (Girne)
Hastane temizlik işçisi (Lefkoşa)
Dönercide garson (Lefkoşa)
Öğrenci (Girne- Doğa Koleji)

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19 TMK’daki öğretmenin eşi (Girne)
Öğrenci (Dikmen İlkokulu)
Muhasebe çalışan- GAÜ (Girne)
YDÜ’de hemşire öğrencisi (Girne)
Dönercinin annesi, babası,damadı, kardeşi
Hastane çalışanının oğlu (Lefkoşa)

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Son Güncelleme: 18.12.2020 16:26
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİKktc KoronavirüsBRT
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