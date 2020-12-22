banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanacak mıyız?
Kapanacak mıyız?
Vicdan borcu 24 vekilin
Vicdan borcu 24 vekilin
Şili başkanı maskesiz diye ceza yedi!!!
Şili başkanı maskesiz diye ceza...
Bıçak parası ve sevk komisyonu
Bıçak parası ve sevk komisyonu
banner376

Pilli'den çarpıcı açıklamalar!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, BRT'de Levent Kutay'ın sunduğu programa katılarak değerlendirmelerde bulundu.

22 Aralık 2020 Salı 13:00
Pilli'den çarpıcı açıklamalar!
banner337
banner351

Sağlık Bakanı Dr.  Ali Pilli,  “Bugün radikal tedbirler almazsanız yarın geç olur” ifadelerini kullanarak, ““ İngiltere’de bugün ne oldu? Gerekli tedbirler zamanında alınmadı, kapanma gerçekleşti” dedi, “Sürecin kontrol altına alınamayacağı bir sürece girmeyiz” şeklinde konuştu.

banner341
Gerekli olması halinde en radikal tedbirleri, 25 Aralık tarihinden sonra almaktan çekinmeyeceklerini vurgulayan Pilli, “10 gün, 20 gün bu radikal tedbirleri alırsın, sonra rahatlarsın. Gerekirse 21 gün sokağa çıkma yasağı uygularız. Hükümetle istişare içinde olarak, bu karar alınabilir. Yerel vakaların durumuna göre belli düşüncelerimiz var” dedi.

Pilli ayrıca, “bu saatten sonra karantinasız giriş olmaz” ifadelerini de kullandı.

Pilli, yılbaşını daha rahat geçirmek için 24’üne kadar herkesin daha sıkı tedbirler almasını istedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ali Pili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner'den Özgürgün açıklaması
Saner'den Özgürgün açıklaması
Ayvasıl (Türkeli) Şehitleri için tören düzenlendi
Ayvasıl (Türkeli) Şehitleri için tören düzenlendi
KTAMS'tan 'Özgürgün' protestosu!
KTAMS'tan 'Özgürgün' protestosu!
Taçoy: “Sağlık uzmanlarının uyarılarını rehber kabul edelim”
Taçoy: “Sağlık uzmanlarının uyarılarını rehber kabul edelim”
Kooperatif Merkez Bankası ihtiyaçlı çocuklar için 45 bin tl bağışta bulundu
Kooperatif Merkez Bankası ihtiyaçlı çocuklar için 45 bin tl bağışta bulundu
Girne Belediyesi İngiliz mezarlığını düzenledi
Girne Belediyesi İngiliz mezarlığını düzenledi
Savaşan: 21-25 Aralık acı gerçeklerinden ders çıkarmak gerekir
Savaşan: 21-25 Aralık acı gerçeklerinden ders çıkarmak gerekir
Gazimağusa Belediyesi’nden koronavirüse karşı sıkı tedbirler
Gazimağusa Belediyesi’nden koronavirüse karşı sıkı tedbirler
Dartsta heyecan sürüyor
Dartsta heyecan sürüyor
Ehliyet yenileme ve sürüş ehliyeti sınavı işlemleri yeniden başlatıldı
Ehliyet yenileme ve sürüş ehliyeti sınavı işlemleri yeniden başlatıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim