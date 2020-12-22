Pilli'den çarpıcı açıklamalar!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, “Bugün radikal tedbirler almazsanız yarın geç olur” ifadelerini kullanarak, ““ İngiltere’de bugün ne oldu? Gerekli tedbirler zamanında alınmadı, kapanma gerçekleşti” dedi, “Sürecin kontrol altına alınamayacağı bir sürece girmeyiz” şeklinde konuştu.

Gerekli olması halinde en radikal tedbirleri, 25 Aralık tarihinden sonra almaktan çekinmeyeceklerini vurgulayan Pilli, “10 gün, 20 gün bu radikal tedbirleri alırsın, sonra rahatlarsın. Gerekirse 21 gün sokağa çıkma yasağı uygularız. Hükümetle istişare içinde olarak, bu karar alınabilir. Yerel vakaların durumuna göre belli düşüncelerimiz var” dedi.

Pilli ayrıca, “bu saatten sonra karantinasız giriş olmaz” ifadelerini de kullandı.

Pilli, yılbaşını daha rahat geçirmek için 24’üne kadar herkesin daha sıkı tedbirler almasını istedi.